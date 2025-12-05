Netflix est désormais le favori pour racheter Warner Bros, les dernières négociations sont en cours

Le flou règne toujours sur Warner Bros Games

Netflix n’a pas encore racheté Warner Bros. Discovery, mais les deux entreprises sont parvenues à un accord pour entrer dans une phase de négociation exclusive, qui semble donc exclure les autres participants pour le moment. Selon The Wrap, Netflix aurait fait la plus grosse offre avec 30 dollars par action, tout en s’alignant sur Paramount avec une indemnité de rupture de 5 milliards de dollars en cas d’échec.

Après plusieurs enchères, Netflix aurait donc eu les faveurs de David Zaslav (PDG de Warner Bros) et compagnie, et on attend maintenant de savoir si un terrain d’entente sera trouvé, en plus de savoir si les organismes de régulation vont approuver ce rachat, puisqu’il menace Hollywood dans son ensemble, milieu de plus en plus consolidé. Le New York Post révèle d’ailleurs que plusieurs responsables de la Maison Blanche commencent à se réunir pour contester cette acquisition. Là où le rachat par Paramount serait sans doute passé comme une lettre à la Poste, étant donné que la famille Ellison est une grande alliée de Donald Trump.

Et au-delà de ce que cela signifie pour le cinéma ou les services de streaming comme HBO, ce rachat aura aussi un impact sur le monde du jeu vidéo. Car Warner Bros Games est en péril depuis pas mal d’années maintenant en dehors de quelques succès comme Hogwarts Legacy, et Netflix a grandement calmé ses ambitions dans l’industrie, en faisant machine arrière sur sa production de titres AAA pour se concentrer sur le mobile. On ignore surtout si Netflix compte racheter l’ensemble de Warner Bros. Discovery. Dans tous les cas, rien de tout cela ne sent bon pour Warner Bros Games, qui va encore se heurter à un changement de direction. Une réponse concernant ce rachat est attendue avant la fin de l’année.