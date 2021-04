NEO : The World Ends With You ouvre ses précommandes

NEO : The World Ends With You a révélé sa date de sortie il y a peu en compagnie de sa jaquette et d’un peu de gameplay en plus. Le titre de Square Enix sortira donc cet été, et puisque l’on sait quand exactement, les précommandes autour du titre sont désormais ouvertes.

La suite est bientôt là

Pour rappel, seules les versions PS4 et Switch de NEO : The World Ends With You sont disponibles à la précommande pour le moment, étant donné que la version PC n’a toujours pas de date de sortie précise et qu’aucune version PC physique n’est annoncée. Le jeu est pour le moment listé à 59,99 €.

NEO: The World Ends with You sera disponible sur PS4 et Switch le 27 juillet, en attendant la version PC pour cet été.