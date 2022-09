Accueil » Actualités » Need for Speed Unbound : Le prochain jeu de la série devrait être présenté début octobre

Depuis le début de l’année, Need for Speed Unbound fait l’objet de nombreuses rumeurs. Opus exclusif à la nouvelle génération de consoles, direction artistique à mi-chemin entre photoréalisme et animé, présentation initialement prévue l’été dernier avant d’être repoussée à plusieurs reprises… cet épisode conçu par Criterion Games reste encore bien mystérieux pour le public.

Toutefois, si on se fie aux dernières informations non officielles relayées par Tom Henderson, il semblerait qu’Electronic Arts soit enfin prêt à montrer officiellement le jeu très prochainement puisqu’une annonce par l’intermédiaire d’un trailer d’une minute et trente secondes serait planifiée pour début octobre.

Sortie le 2 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series X|S ?

Comme expliqué par l’insider via le site Insider Gaming, des sources proches du dossier affirment que le titre sera révélé au cours des « deux prochaines semaines ». Plus précisément, « des rumeurs suggèrent que la révélation aura lieu début octobre et, bien que nous ne soyons pas en mesure de corroborer une date de sortie exacte, elles ont également indiqué que Need for Speed ​​Unbound aura une date de sortie fixée au 2 décembre 2022. »

Autres informations à prendre comme toujours avec d’énormes pincettes tant que celles-ci ne sont pas confirmées par l’éditeur américain, l’expérience de jeu de cet épisode devrait être « très axée sur le multijoueur » et proposera apparemment de participer à des « meetups » qui « permettront aux gens de s’affronter à différents endroits de la carte. »

Notez que les sources de Tom Henderson auraient également corroboré le fait que le jeu sera bien disponible uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Reste maintenant à savoir si toutes ces rumeurs sont fiables. Si c’est le cas, rendez-vous d’ici quelques jours ou semaines pour en apprendre davantage sur Need for Speed Unbound qui, espérons-le, sera l’opus du renouveau pour la licence dont la réputation n’a cessé de décliner depuis plusieurs années.