Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections nous en dit plus sur ses modes de jeu et son contenu faramineux

Un tour d’horizon complet et un nouveau duel épique

La première vidéo qui nous est présentée revient sur tout ce que le jeu aura à offrir, avec plus de 130 personnages jouables. Le gameplay promet d’être plus complet que jamais avec davantage de techniques disponibles pour chaque ninja, sans parler de nouveaux combos d’équipes entre certains personnages. On retrouvera également de nombreux costumes et plein d’items à débloquer pour donner un peu de couleur à votre profil en ligne.

De plus, Bandai Namco a partagé la cinématique d’introduction qui viendra ouvrir l’histoire inédite qui sera proposée dans ce jeu. On y voit un combat entre Naruto et Sasuke alors qu’ils sont adultes et qu’ils devraient normalement être alliés. Sans doute parce que Naruto ne semble pas vraiment en forme (si l’on s’attarde sur ses yeux), mais le mystère reste entier. Toujours est-il que cette vidéo permet de voir que la mise en scène proposée par CyberConnect 2 est toujours de haute volée.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections sera disponible dès le 17 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, et en français s’il vous plait.