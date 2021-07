Nacon Connect : Résumé des annonces (Robocop, TDU, Steelrising…) en 5 minutes

Si le bal des conférences de l’E3 est désormais terminé, l’été réserve tout de même quelques rendez-vous importants. Il y a bien sûr l’EA Play en fin de mois, mais on a également eu droit à la Nacon Connect. Conférence dédiée aux jeux de l’éditeur, celle-ci revient pour la seconde année consécutive et nous a réservé quelques surprises.

On peut notamment retenir Test Drive Unlimited Solar Crown qui a livré sa date de sortie, Steelrising qui a montré du gameplay mais aussi le retour de Ad Infinitum et l’annonce d’un jeu RoboCop. Pour tout savoir de ce qu’il s’est passé, on vous résume tout ça dans une vidéo complète.