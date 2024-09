My Time At Evershine est la suite de My Time At Sandrock, premières images pour le RPG-sim cozy déjà confirmé sur Switch 2

Une formule retravaillée

Pour ce nouvel épisode, la licence change encore une fois d’apparence. Non, ce n’est pas le key art d’un otome game que vous pouvez voir plus haut, mais le nouveau chara-design du titre, qui présentera des personnages moins enfantins. ce n’est pas la seule chose qui change ici : vous incarnez directement un gouverneur, qui débutera avec presque rien dans un camp de fortune avant de bien vous entourer pour construire votre ville.

Le studio veut ici vous laisser plus de temps pour explorer et vous concentrer sur la progression de votre ville, en laissant la sale besogne aux citoyens (quelle belle vision n’est-ce pas). Vous pourrez créer vos propres PNJ, mais vous en verrez d’autres bien plus importants au cours de votre aventure. Et s’ils sont importants, c’est parce que vous pourrez débuter une romance avec eux. On parle de 8 à 10 romances potentielles dans ce My Time At Evershine, qui poussera donc l’aspect social un peu plus loin.

Le scénario se déroulera quant à lui trois ans après My Time at Sandrock, et mettra en scène le conflit entre Ethea et l’Empire Duvos, qui se battent pour les ruines d’Orzu. Votre village se retrouvera au milieu de cette bataille. Cette campagne solo pourra être vécue seul, ou en coopération jusqu’à quatre personnes (il faudra aller dans le monde de l’une des personnes).

Le jeu devrait aussi introduire plus d’éléments de RPG et un gameplay global remanié. Le studio souhaite également supporter les mods à la sortie du jeu, pour personnaliser encore plus votre expérience.

Un premier jeu confirmé pour la Switch 2 ?

My Time At Evershine devrait sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Où est la Switch, nous direz-vous ? Eh bien, c’est une bonne question, et la réponse est encore plus intéressante. Aucune version Switch n’est annoncée à ce jour, car My Time At Evershine est prévu « sur les futures plateformes de Nintendo qui ne sont pas encore annoncées » selon le communiqué de presse. Donc, sur Switch 2, ou quel que soit son nom.

Ce qui en fait l’un, si ce n’est le premier jeu à être officiellement annoncé sur la prochaine console de Nintendo. On peut donc en déduire que le jeu ne sortira pas avant la nouvelle année fiscale, ni même avant la deuxième moitié de 2025, étant donné que c’est dans ces eaux-là que doit sortir la Switch 2. Un Kickstarter ouvrira le 24 septembre pour y voir un peu plus clair.