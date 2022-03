My Little Pony revient en jeu vidéo après 5 ans d’absence

Bandai Namco et Outright Games (en partenariat avec Hasbro) annoncent aujourd’hui un nouveau jeu pour la licence My Little Pony avec My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney. Suite au succès du film Netflix « My Little Pony : Nouvelle Génération », la licence veut logiquement surfer sur ce regain de popularité en revenant dans le domaine du jeu vidéo histoire de faire plaisir aux plus jeunes (et aux moins jeunes sans doute).

My little GOTY ?

Dans My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney, vous allez incarner la jeune Sunny. Dans ce nouveau monde magique d’Equestria, elle va découvrir ses pouvoirs et développer les liens avec ses amis : la courageuse Zipp, la créative Izzy, la gentille Hitch et la confiante Ruby. Ensemble, elles vont tenter d’organiser le meilleur festival de tous les temps.

Le titre nous embarquera une aventure solo où l’on pourra se balader, ramasser des étoiles mignonnes et rencontrer les différents habitant d’Equestria. Il proposera 5 mini-jeux en solo ou en coopération avec un ou une amie. Bien évidemment, le soft se destine avant tout à des enfants en bas âge même si l’on se souvient encore du phénomène « bronies » qui a amené à un nouveau public à la licence.

On peut donc s’attendre à quelque chose de moyennement exigeant tout en restant ludique, et donc idéal pour ce public cible. Les graphismes semblent tout de même à la hauteur avec un rendu coloré et chatoyant d’après le trailer partagé par Bandai Namco. Le studio Outright Game est plus ou moins un spécialiste de ce genre de jeu familiale puisqu’ils sont aussi responsables des adaptions de Pat’Patrouille ou bien du dernier jeu Peppa Pig par exemple.

A l’occasion de ce retour, Terry Malham, PDG d’Outright Games a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat solide avec Hasbro et cette fois sur le phénomène qu’est My Little Pony ». Nous sommes très heureux qu’ils nous aient fait confiance pour ramener la magie de la marque sur consoles et PC pour la première fois en cinq ans. Le jeu va regorger de tous les éléments qui font la popularité de la marque : l’amusement, la couleur et l’amitié. Nous sommes impatients de partager avec tout le monde plus tard cette année ».

My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney sortira le 27 mai prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Il bénéficiera d’une mise à jour gratuite pour Xbox Series et PS5 plus tard dans l’année.