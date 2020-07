My Hero One’s Justice 2 : Mei Hatsume annoncée pour cet été

Après un premier DLC, qui mettait en avant le personnage très populaire Hawks, My Hero One’s Justice 2 prépare l’arrivée d’un personnage plus en retrait, à savoir Mei Hatsume.

Gare à la casse

La surdouée de la filière technique et amie de Deku arrivera donc avec son arsenal complet de gadget durant le courant de l’été. On imagine qu’elle pourra s’aider de ses créations pour virevolter à travers le terrain, et attaquer ses ennemi grâce à des armes plus loufoques les unes que les autres. Une vidéo de gameplay ne devrait plus tarder à être montrée.

My Hero One’s Justice 2 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.