MultiVersus : Stripe est désormais disponible

MultiVersus nous a bien feinté hier, alors que l’on attendait l’annonce de la maintenance pour ajouter Stripe le mardi à 18h comme d’habitude, Player First Games n’a pas annoncé son dispositif classique avec coupure des serveurs, stream de présentation du personnage et mise à jour du jeu. Quelques heures plus tard, on nous a simplement donné rendez-vous pour aujourd’hui.

MultiVersus fête Halloween

L’équipe de communication aime beaucoup bousculer ses méthodes quand cela concerne Stripe pour pouvoir correspondre à la célèbre règle des Gremlins et seulement l’évoquer à partir de minuit (enfin à l’heure de Los Angeles). Quoi qu’il en soit, le combattant qui appartient à la classe assassin est désormais disponible dans MultiVersus pour 2 000 pièces d’or ou 700 Gleamium.

Mais il n’arrive pas seul puisque, à défaut des nouveaux modes promis, cette mise à jour comporte 1,5 surprise en plus de l’équilibrage des personnages à consulter dans la patchnote en anglais. Vous trouvez bizarre qu’on parle de « 1,5 surprise », c’est normal. La patchnote annonce l’ajout prochain d’un nouveau terrain, qui sera en plus seulement jouable dans les parties personnalisées dans un premier temps.

Le vrai ajout est celui du premier évènement lié à Halloween. Jusqu’au 15 novembre, jouer permettra de récupérer des bonbons. Des bonbons qui pourront être dépensés pour acheter deux skins exclusifs qui sont Chien-Renne Momie (3 000 bonbons) et Cake Calico (12 000 bonbons), autant dire qu’il faudra farmer vu qu’une partie pourra donner entre 10 et 60 bonbons. Il y a aussi tout une série de costumes sur le même thème mais payants.

MultiVersus est toujours en bêta ouverte sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Stripe aura très bientôt lui-aussi sa page dans notre section dédiée au jeu, tout comme l’event d’Halloween.