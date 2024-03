Direction la Vallée de la Mort

Officialisé pendant la présentation Xbox (mais bien disponible sur l’ensemble des plateformes), Monster Jam Showdown est un nouveau jeu de course chapeauté par Milestone. Le studio italien, connu pour ses nombreux titres à deux ou quatre roues, se lance dans un jeu vidéo officiel Monster Jam (en espérant qu’il soit meilleur que ses prédécesseurs). On y retrouvera ainsi l’action des compétitions officielles à travers un total de 66 bolides officiels (enfin, 40 dans le jeu de base et déjà 26 prévus en DLC).

Avec la promesse d’un titre développé sous Unreal Engine 5, l’équipe milanaise nous vend des paillettes avec « des environnements plus vrais que nature », « comme jamais vu auparavant dans un jeu Milestone », saupoudré de « multiples détails graphiques et d’un système d’éclairage sans précédent ». Ce qui n’est pas forcément frappant dans cette première bande-annonce, même si l’on attendra la sortie finale pour juger.

Aux côtés des 40 bolides au lancement, on y retrouvera plus de 140 carrosseries à débloquer, trois catégories de circuits (notamment des stades de baseball, la Vallée de la Mort, les rivières du Colorados et des terrains de football américain), un total de dix modes de jeu ainsi que du multijoueur en ligne et en local. En tout cas, les premières images laissent une petite vibe MotorStorm à certains moments.

Monster Jam Showdown est prévu pour cette année 2024 sans plus de précision, avec une sortie prévue sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.