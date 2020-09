Vers un nouveau Monster Hunter exclusif à la Nintendo Switch ?

Série débutée sur PlayStation 2 il y a de cela seize ans, Monster Hunter a depuis fait du chemin. Non contente de conquérir le marché des consoles portables, avec pléthore d’épisodes tous plus bons les uns que les autres, la licence de Capcom s’est attelée à se faire une place chez les consoles de salon et y est parvenue. Avec le succès de Monster Hunter World, nul doute que ce n’est que le début.

Une annonce dès ce soir ?

Tandis que les joueurs PlayStation 4, Xbox One et même PC peuvent goûter à l’exceptionnel Monster Hunter World depuis un moment, les possesseurs de Switch ont quant à eux de bonnes raisons de se sentir lésés. La 3DS a accueilli plusieurs épisodes excellents, mais contrairement à ce que l’on aurait pu s’imaginer la dernière venue de la gamme Nintendo n’a pour le moment eu droit qu’à un portage vaguement amélioré de l’épisode Generations.

Bien évidemment, aucun portage de MH World n’est en vue, le titre étant plutôt vorace en terme de puissance technique. Néanmoins, il se pourrait bien que la Switch accueille un nouveau titre de la licence dans les prochains mois. C’est en effet ce qu’explique un utilisateur de Reddit qui a déjà été à l’origine d’informations véridiques.

Ainsi, selon lui, ce nouveau jeu exclusif à la Switch se nommerait Monster Hunter Rise et s’inspirerait grandement du Japon, à la manière de MH Portable 3rd qui n’est jamais parvenu jusqu’en Europe. Par ailleurs, il affirme que les zones disponibles seraient plus ouvertes que ce à quoi nous a habitué la série (en dehors de World évidemment), mais aussi qu’il serait possible de grimper sur toutes les surfaces (à la manière d’un Zelda Breath of the Wild).

Le tout sortirait le 26 mars 2021 au Japon. Comme d’habitude dans un cas comme celui-ci, nous vous invitons à attendre une hypothétique annonce officielle avant de sauter de joie. Quoi qu’il en soit, si cette source vise juste, ladite annonce pourrait bien avoir lieu dès cet après midi, au cours du Nintendo Direct Mini prévu pour 16h.