Monster Hunter Rise : Sunbreak ouvre la chasse aux précommandes

Monster Hunter Rise : Sunbreak va bientôt débarquer chez nous et si jamais vous voulez préparer vos chasses aux monstres dans les meilleures conditions, sachez que les précommandes du jeu sont d’ores et déjà ouvertes. Bien qu’il soit possible de l’obtenir en version dématérialisée sur Switch et PC, les collectionneurs et les nouveaux joueurs ne manqueront pas de sauter sur les versions physiques.

L’offre est particulièrement riche sur Switch avec une nouvelle manette collector, le jeu + l’extension en version boîte et bien sûr différents Amiibo. Voici où précommander tout ça.

Où précommander le jeu Monster Hunter Rise : Sunbreak ?

A l’occasion de la sortie de son extension majeure apportant une grosse dose de contenu, la version Switch dispose d’une version boîte regroupant Monster Hunter Rise (le jeu de base) et l’extension Sunbreak. Rappelons d’ailleurs qu’il vous faudra avoir terminé l’histoire de Monster Hunter Rise pour profiter de la suite. Voici où précommander :

Où précommander la manette Switch Pro Collector Monster Hunter Rise : Sunbreak ?

Après celle de Monster Hunter Rise, Capcom nous ressort une autre manette Switch Pro collector aux couleurs du Malzeno, le monstre fétiche de Sunbreak. Voici où la précommander :

Monster Hunter Rise Sunbreak sera disponible sur Switch et PC le 30 juin prochain. Vous pouvez aussi consulter notre test de Monster Hunter Rise pour plus d’informations.