Certains modèles de PS4 ne sont plus réapprovisionnés selon des revendeurs

Avec la sortie de la PS5, on aurait tendance à croire à que la production de la PS4 appartient au passé. Mais étant donné que de nombreux titres first et third-party sortiront aussi sur cette console en 2021 voire au delà, la console a encore quelques années devant elle. Du moins, pour ceux qui la possèdent déjà, car selon certains revendeurs, certains modèles de PS4 ne sont plus en production.

Le début de la fin ?

“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”

Bien entendu, la production générale de la console n’est pas encore prête de s’arrêter totalement, mais elle va logiquement ralentir considérablement dans les prochains mois, à commencer par certains modèles. C’est ce que l’on peut voir chez des revendeurs japonais, comme rapporté par un tweet, où les modèles suivants ne seraient pas réapprovisionnés par Sony :

PS4 500GB Glacier White

PS4 1TB Jet Black

PS4 1TB Glacier White

PS4 2TB Jet Black

PS4 Pro 1TB Glacier White

Vous l’aurez compris, cela ne concerne que certains modèles spécifiques. Etant donné le mal qu’éprouve Sony à régulariser les stocks de la PS5, et que la PS4 bat toujours des records, l’arrêt complet de la production de cette dernière n’est pas pour demain, mais on peut déjà dire au revoir à ces modèles si cela se confirme. Sony n’a pas encore commenté officiellement la nouvelle.