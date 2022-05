MMO Marvel : Des images du jeu annulé apparaissent, avec des illustrations de l’éditeur de personnage

Le studio Daybreak Games avait réussi à adapter l’univers DC Comics en MMO avec DC Universe Online, et comptait adapter sa formule à l’univers Marvel avec un nouveau jeu qui avait été officialisé en novembre dernier. Malheureusement, face aux coûts trop importants qui étaient demandés pour réaliser ce projet, l’éditeur Enad Global 7 a choisi de mettre fin au financement de ce MMO Marvel, comme on l’a appris la semaine dernière. Aujourd’hui, des images de ce projet annulé font surface sur ArtStation.

L’éditeur de personnage montre le chara-design du jeu annulé

Ces images nous proviennent du portfolio de Ramiro Galan, designer sur ce MMO annulé, et nous montrent l’éditeur de personnage qui était prévu.

On y voit donc le character design choisi pour le MMO, assez cartoonesque, dans la droite lignée des free-to-play à la mode ces derniers temps, comme Fortnite, Roller Champions, et bien d’autres. L’artiste avance quand à lui que ce choix esthétique servait à rendre hommage au film Spider-Man: Into the Spider-verse.

Cet éditeur nous montre aussi qu’en début de partie, il fallait choisir entre quatre factions, à savoir les X-Men, les Avengers, le S.H.I.E.L.D. et Les 4 Fantastiques. On pouvait ensuite choisir son costume ainsi que ses supers-pouvoirs, comme dans DC Universe Online. Malheureusement, c’est tout ce que l’on verra du jeu, étant donné qu’il est maintenant abandonné.