Xbox : Microsoft va lui aussi augmenter le prix de ses jeux en 2023

Phil Spencer n’a jamais dit jamais, et il fallait s’attendre à ce qu’une hausse des prix intervienne quelque part chez Microsoft un jour ou l’autre. Heureusement, pour l’instant, on ne parle pas d’une augmentation du prix du Xbox Game Pass (pas encore) ou de l’une des Xbox Series, mais seulement des jeux first party du constructeur. IGN nous le confirme aujourd’hui avec quelques déclarations d’un porte-parole de Xbox, qui indique que les jeux exclusifs produits par les Xbox Game Studios vont devenir un peu plus chers en 2023.

Le prix des jeux Xbox s’aligne avec celui des jeux PlayStation

Tout comme Sony avec ses jeux en provenance des PlayStation Studios, Microsoft va augmenter le prix de base des jeux Xbox développés en interne. Il passeront ainsi de 59,99 $ à 69,99 $ dès 2023, autant dire qu’en Europe, si l’augmentation se confirme chez nous, cela passera certainement à 80 € (l’inflation, ce merveilleux système). Un nouveau prix justifié de la manière suivante :

« Ce prix reflète le contenu, l’échelle et la complexité technique de ces titres. Comme pour tous les jeux développés par nos équipes chez Xbox, ils seront également disponibles dans le Game Pass le jour même de leur lancement. »

Cela ne concernera donc que les jeux des Xbox Game Studios, et les premiers titres à être affectés par cette hausse seront donc Forza Motorsport, Redfall, et Starfield.

S’il fallait une raison de plus pour s’abonner au Xbox Game Pass plutôt que de payer ses jeux plein pot, la voilà. On attend maintenant la confirmation pour le reste du monde, tout en se demandant s’il ne s’agit pas là d’une première hausse avant que l’abonnement et les consoles subissent le même sort.