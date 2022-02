Microsoft sera toujours le numéro 3 du secteur après l’acquisition d’Activision-Blizzard selon son PDG

Le rachat d’Activision-Blizzard est loin d’être une affaire acquise pour Microsoft. Même si on imagine mal le deal tomber à l’eau, le constructeur va tout de même devoir plaider sa cause étant donné que c’est la FTC qui va enquêter sur cette fusion, afin de voir si cela ne brise pas les lois anti-trust aux Etats-Unis. Et forcément, maintenant que c’est cette organisation qui est le juge de cette affaire, Microsoft doit défendre son dossier publiquement, en tentant de prouver que ce rachat ne va pas complétement bouleverser le rapport de force et aller encore plus loin dans la consolidation de l’industrie.

Pas de changements sur le podium ?

Dans une interview publiée chez Financial Times et relayée par VGC, Satya Nadella, PDG de Microsoft, s’est exprimé à propos de ce rachat lorsqu’il lui a été comment l’entreprise comptait convaincre les régulateurs du marché. Nadella a alors répondu que le marché du jeu vidéo était quelque chose de très « fragmenté », et que ce rachat ne changerait pas la place de Microsoft au sein de l’industrie :

« A la fin de la journée, toutes les analyses doivent être faites selon le prisme de la catégorie dont nous parlons. Et quelle est la structure du marché ? Même après cette acquisition, nous serons numéro trois avec une sorte de faible part de marché […] Oui, nous serons un gros joueur dans ce qui est un marché très fragmenté. »

Evidemment, le but de Satya Nadella n’est pas de jouer les modestes ici, mais de s’adresser indirectement à la FTC en argumentant sur le fait que le jeu vidéo est un marché très vaste, et que l’acquisition d’Activision-Blizzard ne changera pas l’offre vidéoludique ni le rapport de puissance entre les grands acteurs du marché. Actuellement, les deux géants qui devancent Microsoft sont Sony et Tencent, et selon Nadella, ce rachat ne devrait pas faire bouger les choses. On attend maintenant de voir si la FTC va l’entendre de cette oreille.