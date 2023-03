Pour Microsoft, Sony a largement le temps de développer un concurrent à Call of Duty en 10 ans

La bataille des déclarations chocs continue du côté de Microsoft et Sony et convaincre les régulateurs récalcitrants de se ranger dans leur camp dans le cadre du rachat d’Activision-Blizzard. Call of Duty est encore une fois au centre de toutes les disputes avec Sony qui clame que la marque PlayStation ne pourrait pas rivaliser avec Xbox si elle venait à perdre Call of Duty. Ce à quoi Microsoft répond aujourd’hui via une déclaration qui s’adresse à la CMA, le régulateur britannique.

10 ans pour trouver une solution

Pour Sony, Call of Duty est jugé comme étant irremplaçable car même avec les studios à sa disposition créer une nouvelle licence qui pourrait rivaliser avec celle d’Activision n’est pas possible. C’est en partie pour cela que le fameux deal des 10 ans offert par Microsoft n’est pas jugé comme étant suffisant, aussi bien pour Sony que pour les régulateurs, qui s’interrogent encore sur ce qu’il pourrait se passer lorsque les 10 ans en question seront passées.

Un point sur lequel Microsoft s’attarde et tente de se justifier, comme le révèle une réponse du groupe formulée dans un nouveau document (relayé par VGC). On y lit :

« Microsoft considère qu’une période de 10 ans est suffisante pour que Sony, en tant que leader sur le marché des plateformes, développe des alternatives à Call of Duty. La durée de 10 ans s’étendra à la prochaine génération de consoles. De plus, l’effet pratique de la solution proposée ira au-delà de la période de 10 ans, puisque les jeux téléchargés au cours de la dernière année du deal peuvent continuer à être joués pendant toute la durée de vie de cette console (et au-delà, avec une rétrocompatibilité). »

Microsoft évoque ici le fait qu’un jeu comme Warzone serait toujours bénéficiaire pour PlayStation pendant des années, même s’il sortait à la toute fin du deal, grâce à la longévité de ce type de jeu. 10 ans, sur le papier, c’est certes bien assez pour trouver une alternative, mais l’histoire a montré que rivaliser avec Call of Duty n’est en rien aisé, et ce n’est pas Electronic Arts ou d’autres éditeurs qui vont dire le contraire. On suppose malgré tout qu’avec tous les jeux service en cours de développement chez Sony, le travail a tout de même commencé.