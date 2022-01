Microsoft déclare que la production de Xbox One s’est arrêtée en 2020

Face à la pénurie de semi-conducteurs, Microsoft et Sony sont bien embêtés. Sony a d’ailleurs pris une mesure étonnante qui a été dévoilée hier, et qui consiste à faire face à la pénurie de PS5 en produisant plus de… PS4. Si cette annonce n’a pas manqué de réagir celles et ceux qui se sont arrêtés au titre, il faut noter que Sony a pris cette décision afin d’avoir un flux tendu de production pour négocier de meilleurs deals avec les usines, et que la pénurie de composants touche moins ceux de la PS4 que ceux de la PS5 (d’autant plus que la PS4 se vend encore bien). Et si Sony voulait déjà arrêter la production en 2021, c’était déjà fait chez Microsoft.

La Xbox Series S comble les manques

C’est ce que l’on apprend aujourd’hui via The Verge, via Cindy Walker, directrice marketing pour les consoles Xbox, qui déclare alors que la production de Xbox One s’est arrêtée très tôt (on parle ici de Xbox One S, puisque les autres modèles avaient stoppé leur production en juillet 2020), dès la sortie des Xbox Series X et S :

« Pour nous focaliser sur la production de Xbox Series X / S, nous avons arrêté la production de toutes les consoles Xbox à la fin de l’année 2020. »

Une déclaration qui n’est pas très étonnante, étant donné que la stratégie de Microsoft a été bien différente de celle de Sony. Avec sa Xbox Series S, Microsoft s’est assuré d’avoir une console plus simple à produire, qui est donc moins touchée par la crise, tout en proposant une expérience next-gen.

C’est pourquoi il est plus facile d’en trouver dans les magasins aujourd’hui, même s’il faut aussi préciser que la demande est forcément moindre face à une PS5 ou une Xbox Series X. Toujours est-il que cela a permis à Microsoft de définitivement tirer un trait sur la génération précédente, et ce dès le lancement de la nouvelle.