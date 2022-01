Microsoft serait en train de travailler sur un Monster Hunter-like avec le studio Certain Affinity

Décidemment, les bruits de couloirs autour des projets en travaux chez Microsoft n’arrêtent pas. Il faut dire qu’avec autant de studios sous la main, le constructeur va grandement alimenter son catalogue d’exclusivités dans l’avenir, et pas uniquement grâce aux Xbox Game Studios. Jeff Grubb de VentureBeat vient aujourd’hui faire naître une nouvelle rumeur autour d’un nouveau titre en préparation du côté du studio Certain Affinity.

La chasse aux gros monstres intéresserait visiblement Microsoft

Dans son podcast Giant Bomb, le journaliste avance alors que Certain Affinity serait au travail sur un nouveau jeu proche de Monster Hunter, avec de la coop :

« Ils [Microsoft] travaillent avec Certain Affinity sur ce qui semble être un jeu du style de Monster Hunter – un clone de Monster Hunter. Ils ont vu ce type de gameplay rencontrer ce succès, et Microsoft s’est dit « hey, on devrait essayer de faire quelque chose dans le genre, quelqu’un peut nous donner une proposition ? ». Il veulent plus de variété dans les genres de jeux ajoutés au Game Pass et c’est un exemple de cela. »

Certain Affinity a récemment apporté son support sur le développement de Halo Infinite, et comme Eurogamer le rapporte, le studio a déclaré l’an passé travailler sur une nouvelle licence. Grubb avance quant à lui que le reveal et la sortie de ce jeu ne seraient prévus que pour 2023-2024. Patience donc, et on attendra une confirmation avant de statuer sur la véracité de la rumeur.