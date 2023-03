Microsoft veut rivaliser avec Apple et Google sur le domaine du jeu mobile avec son propre store

La bataille autour du rachat d’Activision-Blizzard se concentre beaucoup sur les licences possédées par le groupe, mais on aurait presque tendance à oublier King dans l’équation. Microsoft y voit pourtant là un formidable atout pour sa future stratégie concernant le domaine du jeu mobile, puisque selon Phil Spencer, le constructeur pourrait ouvrir son propre store dès l’année prochaine afin d’offre une concurrence aux mastodontes que sont Apple et Google dans le domaine, respectivement via l’App Store et le Google Play Store.

Vers un marché mobile plus ouvert

Spencer s’est entretenu avec la rédaction du site FT pour évoquer les plans de Microsoft autour du mobile. Si le rachat d’Activision-Blizzard-King venait à passer, Microsoft ouvrirait ainsi son propre store Xbox sur mobiles dès 2024 :

« Nous voulons être en mesure d’offrir le contenu Xbox et celui de nos partenaires tiers sur n’importe quel écran où quelqu’un voudrait jouer. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas faire cela sur les appareils mobiles, mais nous voulons nous diriger vers un monde où ces plateformes seraient plus ouvertes. »

Pendant que les régulateurs cherchent à savoir si le rachat ne pourrait pas entraîner une hégémonie de la part de Microsoft sur le secteur du cloud, l’entreprise de Brad Smith et de Phil Spencer apporte ironiquement une solution à l’hégémonie d’Apple et Google dans le secteur du jeu mobile. Un argument de poids qui va dans le sens des régulateurs, qui cherchent à ouvrir ce marché avec le Digital Markets Act, un nouveau règlement sur les marchés numériques.

Une stratégie qui va bien sûr dépendre du rachat ou non de l’éditeur, ce qui sera crucial pour les plans de Microsoft dans ce secteur.