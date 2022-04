Microsoft semble être intéressé à insérer des publicités dans les free-to-play

La publicité dans les jeux mobiles fait partie intégrante du modèle économique des free-to-play, mais les jeux consoles et PC échappent encore majoritairement à cela. Pourtant, certaines plateformes commencent à s’intéresser à ce milieu, comme playerWON, qui penche sur un moyen d’intégrer de la publicité dans les jeux gratuits auprès de titres en provenance d’éditeurs tiers, et c’est maintenant Microsoft qui semble s’intéresser à cette pratique.

De la pub pour les jeux gratuits sur Xbox ?

C’est du moins ce que rapporte un article de Business Insider, relayé par VGC, qui montre que Microsoft étudie actuellement la possibilité de mettre des publicités dans les free-to-play, tout en précisant bien que le constructeur est bien au courant de la réticence du public face à cela.

Microsoft souhaite donc avancer sur ce sujet avec une grande prudence, notamment en créer un inventaire privé dans lequel seules les marques sélectionnées et approuvées seraient autorisées, dans la mesure où elles ne gêneraient pas l’expérience de jeu. On parlerait alors de pratiques comme des panneaux publicitaires dans les jeux, comme dans un jeu de course par exemple, et donc pas une fenêtre pop-up qui s’ouvrirait en pleine partie comme sur mobiles.

Rien n’est encore fait, d’autant plus que Microsoft semble être en train d’étudier d’autres possibilités, sans que l’on en soit certain, du moins selon Business Insider :

« Nous n’avons pas pu savoir si Xbox proposera également d’autres types de publicités dans les jeux, comme des skins d’avatar ou des publicités vidéo diffusées dans les lobbies. Nous n’avons pas non plus été en mesure de déterminer si Microsoft avait déjà proposé l’offre Xbox aux annonceurs. »

Il faut aussi noter que Microsoft ne chercherait pas à s’accaparer une partie des revenues générés par ces publicités. Le constructeur chercherait avant tout un nouveau moyen pour que les développeurs puissent rentabiliser davantage leurs jeux. On attend maintenant de voir si tout cela va se concrétiser, et surtout sous quelle forme.