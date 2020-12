Microsoft Flight Simulator a attiré plus de 2 millions de joueurs dans le monde

Disponible sur PC depuis cet été, Microsoft Flight Simulator connait un véritable succès auprès du public. Meilleur lancement de l’histoire du Xbox Game Pass sur cette plateforme deux semaines après sa sortie, la simulation développée par Asobo Studio a attiré en seulement quelques mois plus de deux millions de joueurs et de joueuses dans le monde, une performance record dans toute l’histoire de la licence.

Ça en fait des kilomètres !

Comme l’indique le site officiel de Xbox, qui a profité de l’occasion pour dévoiler d’autres chiffres sur le titre, plus de cinquante millions de vols ont été référencés. Les pilotes ont parcouru 5,6 milliards de kilomètres, soit l’équivalent de 400 000 tours du monde ou 19 allers-retours entre la Terre et le Soleil. Notez aussi que le jeu a été visionné plus de 9,7 millions d’heures rien que sur Twitch.

Rappelons que Microsoft Flight Simulator sera jouable en réalité virtuelle dès le 22 décembre et qu’il sortira à l’été 2021 sur Xbox Series X | S. La version Xbox One du titre devrait également donner de ses nouvelles l’année prochaine.