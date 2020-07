Microsoft Flight Simulator sortira le 18 août sur PC, plus tard sur Xbox One

Alors que l’on vient tout juste d’apprendre que Microsoft Flight Simulator aurait droit à sa bêta fin juillet, le titre de Microsoft et de Asobo Studio sera disponible en version complète quelques semaines après.

Un décollage en décalé

Microsoft Flight Simulator est en effet prévu pour le 18 août sur PC, via le Microsoft Store. Rappelons également que le titre sera directement inclus dans le Game Pass sur PC, pour l’essayer sans dépenser plus d’argent. Pour ce qui est de la version Xbox One en revanche, il va falloir être un peu plus patient, car elle ne sortira que plus tard dans l’année.

Un nouveau trailer a été diffusé dans la foulée, nous permettant de voir l’aspect photo-réaliste saisissant offert par le jeu (en 4K bien évidemment). Vous retrouverez ci-dessous un listing complet des avions disponibles dans chaque version du jeu.