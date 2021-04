Microsoft va baisser ses bénéfices sur les jeux vendus sur le Microsoft Store de 30 à 12%

La guerre des revenus est bien illustrée aujourd’hui par le combat judiciaire entre Epic Games et Apple, le premier voulant recevoir un pourcentage plus élevés des ventes effectuées dans son propre jeu. Il n’est pas rare de voir les propriétaires des différentes boutiques en ligne obtenir un pourcentage de plus ou moins 30% des revenus générés par un jeu, comme c’est le cas chez Sony, Google, Steam ou Microsoft. Cependant, ce dernier vient tout juste de changer de stratégie.

Des revenus en plus pour les développeurs

A l’image de l’Epic Games Store, le Microsoft Store laissera désormais plus de revenus aux développeurs et éditeurs qu’à Microsoft. Dès le 1er août prochain, les développeurs recevront ainsi 88% des revenus net générés par leur jeu, contrairement à 70%, ce qui veut donc logiquement dire que la part de Microsoft passe de 30% à 12% seulement.

Un changement qui est loin d’être innocent et qui va certainement aider indirectement Epic Games dans son procès contre Apple. De là à ce que la démarche se démocratise chez les autres constructeurs et éditeurs, il n’y a qu’un pas, mais rien n’est fait pour le moment.

Plus que jamais, Xbox veut renforcer sa place dans le monde du jeu PC, ainsi que la position de son Game Pass. Le jeu PC est essentiel pour la marque selon Matt Booty, responsable chez Xbox Game Studios :

« Nous continuerons à écouter attentivement vos retours pour nous assurer que nous remplissons bien nos promesses mais aussi à respecter la manière dont vous désirez jouer. Cela s’avèrera particulièrement vrai dans les mois qui viennent : le second semestre de 2021 verra l’intégralité de l’écosystème PC se réunir pour faire avancer l’industrie et proposer toujours plus d’excellents jeux à toujours plus de joueuses et de joueurs autour du monde. »

Voilà qui devrait plaire à toutes celles et ceux qui jouent sur PC, et qui fera peut-être bouger certaines lignes dans l’industrie.