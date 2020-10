Micromania donne des détails sur les précommandes PS5 suite au confinement

L’annonce d’un confinement a soulevé de nombreux problèmes sociétaux, et même à plus petite échelle comme dans le secteur du jeu vidéo. Etant donné que de nombreux joueurs ont réservé leur PS5 et leur Xbox Series X | S en magasin, et que ces derniers vont fermer pour la plupart au mois de novembre, beaucoup se demandent comment récupérer leur console. Micromania met les choses en clair en donnant plus d’informations sur le retrait des précommandes dans leurs magasins.

Une situation compliquée

Si vous aviez réservé votre console sur leur site, avec une livraison chez vous, vous n’aurez donc pas de soucis. Pour ceux qui avaient directement réservé en magasin, avec un retrait sur place, tout change.

Si vous avez reçu un mail de confirmation comme quoi l’enseigne vous fournirait votre PS5 le 19 novembre, il faut désormais retourner en magasin le plus tôt possible (aujourd’hui) afin de prépayer votre console, et de donner vos informations pour qu’elle vous soit livrée chez vous. Même si vous avez déjà prépayé votre console, vous devrez repasser en magasin pour confirmer vos informations postales. Micromania donnera plus d’informations pour les clients ayant réservé leur console sur le site avec une livraison en magasin.

Pour ce qui est de la Xbox Series X, S, et le All-Access, l’enseigne prendra bientôt la parole. On sait déjà qu’elle travaille en étroite collaboration avec Xbox France pour faire en sorte que cette situation se déroule dans les meilleures conditions.

Pour l instant seules ces deux enseignes peuvent le faire.

Nous discutons avec elles pour adapter les plans avec le Covid. Réponse dans quelques jours. — Ina Gelbert (@InaGelbert) October 28, 2020

On souhaite donc bon courage aux employés ainsi qu’aux joueurs, en espérant que tout le monde reçoive sa console à temps.