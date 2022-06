Micromania annonce une nouvelle Mégacarte dont les bénéfices seront reversés à l’association Rêve de cinéma

Micromania-Zing, la célèbre enseigne spécialisée dans la vente de jeux vidéo, annonce une « Mégacarte » pour ses clients. Par rapport à l’ancienne carte de fidélité, celle-ci se veut plus écologique, mais aussi généreuse envers les enfants ne pouvant pas aller au cinéma.

« Quand les enfants ne peuvent plus aller au cinéma, c’est au cinéma de se déplacer »

Ces mots de Lambert Wilson, président d’honneur de l’association « Rêve de cinéma », résument à eux seuls le but de cette démarche altruiste. Il s’agit d’une association qui, depuis plus de 20 ans, permet aux enfants malades, handicapés et hospitalisés de bénéficier du cinéma avec les films à l’affiche en même temps que tout le monde.

Afin d’aider la structure à étendre sa zone d’action et de financer le matériel nécessaire pour les projections dans les établissements hospitaliers, Micromania-Zing propose une nouvelle carte de fidélité, la Mégacarte, à 1€. Les bénéfices générés seront intégralement reversés à Rêve de cinéma. De plus, cette carte se veut plus écologique puisqu’elle remplace le traditionnel bout de plastique en une carte en bois éco-responsable grâce à un partenariat avec l’entreprise Gifts for Change.

Pensez-y si vous achetez votre prochain jeu dans ces magasins.