Microids dévoile un nouveau jeu Tintin nommé Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon

Au fil des années, Microids s’est spécialisé dans les adaptations de BD franco-belges avec un résultat qui n’a pas toujours marqué les esprits. On note cependant quelques exceptions comme les récents jeux Astérix ou encore le Marsupilami, de quoi redonner un peu d’espoir quant aux futures adaptations de l’éditeur français. On surveillera donc de très près son nouveau jeu Tintin, qui vient tout juste d’être annoncé à l’aide d’un teaser.

Tintin part à l’aventure avec Microids et Pendulo

Quel effroyable secret se cache derrière le mystérieux tombeau de Kih-Oskh ? Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2023. pic.twitter.com/s2L2fMkCGR — Microids #Gamescom2022 : H3.2 A10G l H7.1 B040 (@Microids_off) August 22, 2022

Microids travaille donc sur Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon, qui va adapter la BD du même nom et qui dévoile aujourd’hui un premier teaser, laissant entrevoir brièvement Tintin et son fidèle Milou.

On savait depuis 2020 qu’un jeu Tintin était en préparation chez l’éditeur, mais on ignorait encore quel studio allait se frotter à la licence, culte à bien des égards. C’est finalement Pendulo Studios qui va se frotter à la légende, après avoir déjà travaillé sur l’adaptation de la BD Blacksad et plus récemment sur Alfred Hitchcock – Vertigo.

Quelques images ont également été partagées pour avoir une meilleure idée du rendu du titre in-game, mais c’est tout ce que l’on aura pour le moment. Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon devrait sortir dans le courant de l’année 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Les précommandes sont déjà ouvertes sur Amazon.