Microids : Des témoignages évoquent des conditions de travail de plus en plus épuisantes chez l’éditeur français

Faire toujours plus pour respecter le calendrier

BFM Tech&Co a recueilli plusieurs témoignages anonymes de personnes travaillant au sein des différents studios de Microids, notamment ceux en France à Lyon et à Paris. Sans surprise, ces derniers montrent que Microids n’est pas vraiment enclin à repousser ses jeux même si ces derniers ont encore besoin de temps, uniquement pour viser la fenêtre très porteuse des fêtes de fin d’année :

« Qu’importe si un jeu n’est pas terminé, il faut parfois le sortir, car nous sommes beaucoup plus tributaires des fêtes de fin d’année par exemple, qu’un éditeur de jeux à gros budget. »

Avec des budgets qui n’évoluent pas selon les besoins qui peuvent survenir en cours de production, les équipes font face à des contraintes économiques importantes. Les studios sortent ainsi des jeux dont ils savent être mal calibrés, malgré eux, à l’image de Flashback 2.

L’article évoque aussi beaucoup de crunch au sein des studios pour respecter à tout prix ces budgets et ce calendrier, ainsi que des licenciements et des postes non remplacés obligeant les employés restants à effectuer plusieurs tâches en même temps. Et même si malgré cela, plusieurs salariés interrogés expriment leur amour pour l’entreprise, le rythme n’est plus tenable.

Le site nous apprend également qu’un nouveau directeur général devrait être annoncé publiquement dans les jours à venir, ce qui ne serait pas forcément vécu comme quelque chose de salvateur en interne. Davantage de témoignages sont à lire sur le site de BFM Tech&Co.