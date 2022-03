Metal Gear Solid : Oscar Isaac déclare que le film cherche encore son histoire

Si vous êtes fans de la saga Metal Gear Solid, il ne vous aura peut-être pas échappé qu’une adaptation en film est actuellement en préparation du côté d’Hollywood, avec Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) à la réalisation et Oscar Isaac dans le rôle de Solid Snake. Mais les nouvelles à propos du projet se font rares, et c’est pourquoi les journalistes d’IGN n’ont pas hésité à demander quelques détails sur le film à l’acteur principal, en pleine tournée promotionnelle pour la prochaine série du Marvel Cinematic Universe, Moon Knight.

Oscar Isaac, Solid Snake himself, told IGN “We’re climbing through air ducts, we’re looking for the story [of the Metal Gear Solid movie]." https://t.co/BDe0xdQ2n2 pic.twitter.com/Y7hOJieK0K

— IGN (@IGN) March 23, 2022