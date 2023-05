Metal Gear Delta: Snake Eater serait bien co-développé par Virtuos

Konami reçoit un peu d’aide

Lors de l’officialisation du remake, Konami avait posté un message sur les réseaux sociaux qui était signé par l’équipe de développement du jeu. Hors, on ignorait qui était cette équipe et tout le monde se demandait qui travaillait sur ce projet. Ethan Gach de Kotaku a obtenu une réponse de la part de Konami, qui déclare qu’une équipe interne de l’éditeur travaille en association avec Virtuos.

Asked who the Snake Eater remake "Development Team" is, a spokesperson says it's a combination of Virtuos and "Konami's development team." https://t.co/3XggUPTr6H pic.twitter.com/PefpZ8oxFv — AmericanTruckSongs9 (@ethangach) May 25, 2023

Ce nom avait déjà été évoqué lorsque ce remake n’était encore qu’une rumeur, c’est pourquoi on ne s’étonnera pas trop de sa présence sur Metal Gear Delta: Snake Eater. Virtuos Games est une entreprise très large qui dispose de plusieurs équipes à travers le monde, et qui a filé des coups de main sur de nombreux projets, que ce soit en développant des portages ou en aidant plus directement sur le développement. On peut lister The Outer Worlds, Dark Souls Remastered ou encore Outriders.

Un pedigree qui ne laisse pas forcément rêveur mais il faudra attendre d’en voir un peu plus avant d’avoir trop de préjugés sur cette nouvelle version du jeu culte.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sortira sur sur PC, PS5 et Xbox Series à une date encore inconnue.