Test Razer Blackshark V2 Hyperspeed – Un casque gaming d’excellence

Parmi ses produits destinés à l’eSport, et plus globalement aux jeux compétitifs, nous avons le casque gaming Razer Blackshark V2 Hyperspeed. Un casque conçu « pour les pros » et permettant de jouer toute une journée sans désagrément selon la marque. Razer ne nous a pas toujours convaincus avec ses produits, mais il faut admettre que ceux testés récemment marquent une trajectoire vers la performance en délaissant quelque peu le côté « flashy ». Notre test du casque Razer Kaira Pro Hyperspeed pour la PS5 est un bon exemple parmi d’autres.

En outre, il s’agit ici d’une version améliorée du Blackshark V2 Pro sorti en 2020. Après l’avoir testé pendant plus de 3 semaines, voici notre verdict sur ce casque qui nous a conquis.

Design et confort d’utilisation

En matière de design, le Razer Blackshark V2 Hyperspeed n’a honnêtement rien de spécial et ne cherche pas à se démarquer visuellement. Nous sommes donc devant une structure assez classique, dominée par la couleur noire avec le logo de la marque discrètement affiché sur la surface des haut-parleurs.

En revanche, la qualité de ses matériaux ne laisse aucun doute lorsqu’on le manipule et une fois qu’on le pose sur notre tête. L’ensemble est à la fois ultraléger et solide. Le confort est immédiat, d’autant qu’il est sans-fil. De plus, les coussinets sont très confortables tout en permettant à nos oreilles de respirer grâce à une mousse de qualité recouverte d’un léger tissu. L’arceau profite également de cette mousse douillette. Cependant, le système de serrage est un poil imprécis, et il n’est pas évident d’avoir exactement le même réglage de chaque côté sans faire plusieurs manipulations.

Le micro flexible et les boutons sont disposés de façon à ne pas nous gêner tout en nous laissant faire nos manipulations rapidement. La molette pour le volume, le bouton d’alimentation et le bouton mute du micro sur le côté droit, et un bouton pour l’ampérage du bluetooth sur le côté gauche.

Dans la boîte du produit, vous disposez d’un câble USB-A vers USB-C et d’un dongle pour le mode sans-fil à 2.4 GHz. Le Razer Blackshark V2 Hyperspeed est ainsi compatible avec les consoles, PC et mobiles du marché. Personnellement, nous l’avons connecté sur une PS5, une Switch, un smartphone android et un PC (sous Windows 10) sans aucun souci.

Performance et autonomie

Grâce à ses haut-parleurs en titane de 50 mm, le Blackshark V2 Hyperspeed dispose d’une qualité sonore sans pareille que ce soit pour jouer, écouter de la musique et regarder des films. Il offre ainsi un son clair, des aigus bien calibrés et des basses sans distorsion. Le casque possède des bases extrêmement solides, mais pour les plus exigeants, le logiciel Razer Synapse 3 vous permet de faire vos retouches via l’égalisateur audio, le réglage des basses ou encore la normalisation du son.

Malgré sa polyvalence appréciable, l’appareil brille tout de même un peu plus en jeu. Nous l’avons essayé sur nos cobayes habituels : Battlefield 2042, Counter Strike 2, Cyberpunk 2077 et Genshin Impact. Grâce au THX Spatial Audio, la spatialisation offre un excellent rendu, qui s’adapte de surcroît au type de jeu. Une spatialisation environnementale pour Cyberpunk 2077 et une spatialisation compétitive pour Counter-Strike 2, par exemple. Le tout sans aucune latence malgré son caractère sans-fil.

Certains trouveront dommage que le micro flexible ne soit pas détachable, mais on lui pardonne cet écart étant donné son incroyable qualité. Il reproduit votre voix à la perfection et sans effet de compression. Encore une fois, il est possible de faire ses réglages via le logiciel. On en profite d’ailleurs pour souligner que l’on apprécie beaucoup l’interface et l’ergonomie qui le rende simple d’utilisation.

L’autonomie est aussi excellente avec 70 heures d’utilisation avec une recharge complète selon la marque. Pour notre part, une utilisation intensive durant trois jours a suffi pour nous convaincre si bien qu’on en oublie même de le recharger en prenant l’habitude. La cerise sur le gâteau est que le casque Blackshark V2 Hyperspeed est vendu à 149,99€, un prix assez attractif compte tenu des qualités de l’appareil. La recharge est en outre ultra rapide avec 6 heures de jeu pour seulement 15 minutes de charge selon les estimations de Razer.

Le seul reproche qu’on pourra lui faire est qu’il ne peut se connecter qu’à un seul appareil à la fois. Nous avons essayé de le connecter simultanément à une Switch en Bluetooth, en plus du PC via le dongle, mais impossible d’avoir accès au deux pistes sonores en même temps. On passe de l’un à l’autre selon l’appareil actif.