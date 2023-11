Test Nacon RIG 600 Pro HS – Le rapport qualité prix idéal pour 100€ ?

Depuis le rachat de Plantronics par Nacon, la marque s’est efforcé de garder l’identité son identité au travers de ses produits, mais aussi une certaine qualité. Aujourd’hui arrive sur notre banc de Test le Nacon RIG 600 Pro HS, la version PC et PlayStation du casque. Voyons ce qu’il en ressort.

Un produit simple et efficace…

Dès l’ouverture de la boite, on retrouve la dimension très simple des produits RIG : un casque, avec ses deux oreillettes détachées, un dongle USB-C et un adaptateur. Un petit livret avec les instructions et c’est tout. Comme tout casque de la gamme, on retrouve le principe de clips permettant de placer les oreillettes selon 3 tailles différentes. Si ce principe est toujours aussi fonctionnel et solide, le seul regret que l’on peut avoir du côté du RIG 600 pro est que si vous avez une tête avec une taille hors de ces 3 normes, le confort ne sera pas optimal.

Mais en dehors de ce cas vraiment spécifique, le RIG 600 pro est un casque confortable de A à Z. On peut passer des heures sans aucun souci, que ce soit au niveau des oreilles comme de la tête. En cela, une des promesses de la marque fonctionne toujours autant. Au niveau du micro, on trouve une tige fixe, qui s’active et se range directement dans le casque. Dommage par contre que l’on ne puisse pas régler un minimum l’inclinaison du micro vers notre bouche, car, comme nous allons en parler, cela a forcément des conséquences en termes de performance.

… mais pas dans sa première utilisation

Mais avant tout, il faut déjà l’allumer, et le faire fonctionner. Le RIG 600 Pro fonctionne à la fois via le dongle USB et le Bluetooth. Passé le démarrage et surtout sa connexion en USB, le casque fonctionnera. A savoir que durant ces périodes de configuration, le casque va parler, pas mal de fois même. Mais si vous souhaitez le configurer, il faut obligatoirement passer par l’application mobile et connecter le casque en Bluetooth. Au moins, nous avons un mode dual permettant d’avoir de l’USB et du Bluetooth fonctionnant en même temps.

Une fois dans l’application, vous allez pouvoir régler l’égalisation du casque. De base, celui-ci est très orienté autour des fréquences aigues et des basses fréquences. En terme de confort d’écoute par exemple, nous ne sommes pas sur quelque chose de franchement idéal. Une fois que nous avons paramétré un minimum depuis l’application, on se retrouve avec quelque chose de bien cool. Pareil du côté du micro. On contrôle le gain et le retour du micro uniquement depuis l’application. C’est d’ailleurs là que l’on voit que si le micro est d’une qualité plutôt bonne, le fait de l’avoir positionné aussi loin de sa bouche et non orienté empêche véritablement d’avoir quelque chose de vraiment bon, et cela devient passable ainsi.

Le plus gros défaut du casque demeure de devoir uniquement paramétrer l’ensemble par l’application mobile. Cela demande de passer par plusieurs choses, et on perd tout d’un coup le côté plug and play d’un casque gaming, ce qui est souvent la raison principale pour laquelle on en achète un. Et de même pour la mise à jour du firmware, on doit passer obligatoirement par l’application une nouvelle fois. Du côté de la partie PC et console, le casque est compatible Dolby Access, mais vous n’aurez aucune clé d’accès, et il faudra donc passer à la caisse pour en profiter.