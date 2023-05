Test Turtle Beach Stealth Pro – Un casque sans-fil haut de gamme bluffant

Turtle Beach a déjà une large gamme de casques gaming, mais avec le Turtle Beach Stealth Pro, la marque met le paquet pour proposer le casque gaming sans-fil ultime. « Le nec plus ultra de l’immersion audio » selon leurs mots. Vendu aux alentours de 329€ selon les revendeurs, ce petit bijou a presque le devoir d’être pratiquement irréprochable. Nous l’avons testé durant près de deux semaines afin de voir si ce casque gaming ultra premium est vraiment fidèle à sa description.

Packaging et design

Dès l’emballage, on ressent que l’on a affaire à un gros morceau, la boîte s’ouvre comme un livre et est plutôt bien garni. Nous avons donc le casque, un microphone détachable, 2 batteries rechargeables, une station de recharge qui fait aussi office d’émetteur pour le sans-fil, un câble USB-C de 3 pieds, un câble émetteur USB-C de 6,5 pieds, une pochette de transport, un guide de démarrage et un autocollant.

Le Turtle Beach Stealth Pro profite d’un design soigné et assez passe-partout. Grâce à son micro détachable, vous pourrez aussi vous en servir dans les transports en commun ou durant vos voyages sans faire tâche dans le décor. Sa structure métallique et ses finitions élégantes sont du plus bel effet. L’arceau modulable est également en acier et comble toutes les tailles de crâne. De ce fait, il peut se révéler un peu plus lourd que la plupart des autres casques de la concurrence, mais on s’y fait très rapidement. En résumé, c’est ce que l’on attend d’un casque haut de gamme de cette trempe. A l’arrière de l’écouteur droit, il embarque un port USB-C, un bouton power, un bouton pour l’ampérage Bluetooth et un bouton pour activer ou désactiver le « Superhuman Hearing ». Sur l’écouteur droit, la molette et le bouton vous permet respectivement d’augmenter le volume et d’activer le réducteur de bruit, mais ces derniers peuvent être reprogrammés pour d’autres utilisations si vous le souhaitez.

Il coche aussi toutes les cases en matière de compatibilité avec une connexion Bluetooth en 5.1 (et oui, il permet la double connexion) notamment pour les appareils iOS et Android tandis que l’émetteur est compatible avec les consoles PS4, PS5, PC, MAC et Nintendo Switch.

Confort et Autonomie

Le Turtle Beach Stealth Pro embarque des coussins en mousse à mémoire de forme enveloppés dans un matériau en similicuir pelucheux. Le rembourrage est suffisamment confortable pour jouer ou travailler dans de bonnes conditions toute la journée sans grosse gêne, toutefois il faut avouer que l’on sent un inconfort au niveau des oreilles sur de très longues périodes. C’est malheureusement le prix à payer pour obtenir une très bonne isolation phonique. Précisons également qu’il est parfaitement adapté aux lunettes.

La station de recharge est l’une des très bonne surprises de ce casque. Certes, il pourra prendre un peu de place sur votre bureau, mais sa double fonction (émetteur + recharge) lui donne un intérêt non négligeable. Le fait d’avoir deux batteries rechargeables donne un confort sans pareille. Pas besoin de surveiller l’état de sa batterie car lorsque l’une est vide, l’autre est prête à l’emploi et la boucle est bouclée. De base, l’autonomie néanmoins est assez moyenne (12 heures pour chaque batterie), mais les fonctions « Superman Hearing » ou la suppression du bruit pourront la vider un peu plus vite.

Ce système compense donc les rares faiblesses qu’il pourrait y avoir. Même pour les sorties à l’extérieur, vous pouvez prévoir une batterie supplémentaire et chargée à bloc pour être sûrs d’être parés à toutes les éventualités. Le changement est en outre simple comme bonjour. Il suffit d’enlever la coque aimentée de l’écouteur gauche pour déclipser ou clipser la batterie.

Suppression du bruit et Microphone

Sur ces deux points, le Turtle Beach Stealth Pro frappe un grand coup. La suppression du bruit est très efficace et particulièrement en jeu. On sent clairement la différence lorsqu’il est activé ou non et à moins d’avoir un environnement très bruyant autour de vous, rien ne viendra perturber votre immersion sonore. On sera en revanche plus dubitatif sur la pertinence du « Superhuman Hearing » ou « Audition Surhumaine ». Cette fonctionnalité est sensé vous donner un son plus précis, notamment dans les jeux pour identifier les sons. Etant habitués aux FPS comme Counter Strike où le son est primordial, on ne voit pas ce que cette « Audition Suhumaine » apporte de plus si ce n’est baisser la qualité audio en général.

Nous avons testé le microphone sur différents jeux en ligne ainsi que dans des chats Discord. Les retours sont excellents et unanimes, la voix est retranscrite parfaitement, avec un son clair et sans capter les sons indésirables. Par ailleurs, vous n’êtes pas forcés d’utiliser le micro détachable, en effet Turtle Beach a dissimulé deux micros sur les écouteurs au cas où… vous ne voudriez pas attacher le micro fourni. On est à un cran en dessous du micro détachable en termes de qualité, mais la différence n’est pas énorme pour autant et ils font très bien l’affaire.

Performances et logiciel

Le Stealth Pro dispose d’une qualité sonore impressionnante qui vous immerge totalement dans vos jeux. J’ai utilisé ce casque sur une large gamme de titres tels que Battelfield 2042, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Star Wars Jedi: Fallen Order, Genshin Impact, Hadès ou encore Atelier Ryza 3 et le verdict est sans appel. Les haut-parleurs Nanoclear de 50 mm donnent également un son très précis et un très bon rendu des basses.

Sur le plan compétitif, il faut avouer qu’il fait aussi bien que les casques dans cette gamme de prix, en revanche il dévoile des sons que l’on n’entend pas habituellement avec un niveau de détail absolument bluffant. Cela est particulièrement « visible » sur des jeux disposant d’un sound design très travaillé et/ou d’une OST forte. Il confirme du même coup son statut de casque polyvalent puisqu’il brille également lorsque l’on écoute de la musique ou que l’on regarde un film même si le gaming reste indubitablement son point fort.

La petite cerise sur le gâteau est le logiciel Turtle Beach Audio Hub assez intuitif et ergonomique. Vous pouvez d’ailleurs utiliser le logiciel sur PC ou via l’application smartphone. Tous les réglages importants sont à portée de main, de même que l’égalisateur. On rappelle que la molette et le bouton du haut-parleur sont personnalisables sachant que vous pouvez enregistrer plusieurs profils.