Test Casque Epos H3PRO Hybrid – Quand la performance s’allie à la polyvalence

Après avoir eu la chance d’essayer les gammes H3 et H3 Hybrid, Epos nous donne la possibilité de mettre les mains (ou plutôt les oreilles) sur le nouvel EPOS H3PRO Hybrid. Mélange du savoir faire de la marque, alliant filaire et sans-fil Bluetooth, le petit dernier arrive à tutoyer la perfection, n’ayons pas peur des mots.

Si vous ne connaissez pas encore la marque Epos, on ne peut que vous recommander de lire nos articles déjà parus ainsi que celui-ci, qui devrait définitivement vous convaincre sur la qualité de ces produits. Avec un prix de départ fixé à 279€, le H3PRO Hybrid s’adresse aux personnes qui désirent un casque polyvalent et qui répondra à tout les besoins.

Packaging

Toujours aussi sobre, le casque est présenté dans une boite noire reprenant les visuels du casque, ses caractéristiques principales ainsi que tout un tas d’informations plus détaillées.

A l’intérieur, le casque est très bien protégé, bloqué dans une mousse épousant parfaitement sa forme et l’empêchant de se balader durant le transport. On y retrouve les habituels feuillets de garantie, démarrage rapide et surtout les différents câbles.

Nous sommes en présence d’un câble USB-C pour la recharge, d’un câble jack 3.5mm, d’un splitter ainsi que d’un dongle permettant la connexion sans-fil à différents périphériques.

Pas de goodies à l’effigie de la marque qui viendraient quand même finir à la poubelle, un bon point écologique toujours respecté par la marque qui utilise du carton recyclé et qui évite le plastique à gogo.

Design

Toujours dans une optique de sobriété, le design général de cet Epos H3PRO Hybrid se veut discret. Pas de fonction lumineuse ici et on voit que le casque ne s’adresse pas qu’aux joueurs qui ont envie d’un casque tape à l’œil.

Ce dernier est disponible en différents coloris (Noir, Blanc, Vert et Or) et nous avons pu recevoir la version « Green Racing » qui est absolument magnifique (les goûts et les couleurs mais ici on trouve que ça se marrie très bien).

Les matériaux sont de qualité et le produit résiste sans soucis aux tests de torture qu’on lui fait subir en le tordant dans tous les sens. Aucun craquement n’est à signaler et il n’y a aucun jeu sur chacune des parties, le casque est donc destiné à durer dans le temps si vous en prenez soin.

L’arceau est très bien rembourré et profite toujours du système ingénieux mis en place sur les autres produits de la marque avec un système de crans numérotés qui vous permettent de reprendre votre profil idéal en un rien de temps.

Sur l’oreillette droite se trouve la molette de volume permettant un réglage facile et rapide alors que sur l’oreillette gauche se trouve le micro détachable grâce à un système d’attache magnétique.

Sur le côté gauche, nous retrouvons le bouton « Power » de mise en route du produit, une LED indiquant l’état actuel du casque (mise en route, mise en OFF, appairage Bluetooth) ainsi que les connectiques USB et jack 3.5mm. Sur l’autre côté nous retrouvons le bouton d’appairage Bluetooth ainsi que le bouton d’activation de l’ANC (Active Noise Control) ou autrement appelée en français la réduction active du bruit.

Les oreillettes mélangeant similicuir et alcantara sont assez épaisses et assureront déjà une bonne isolation passive. Les porteurs de lunettes seront également rassurés de savoir que la mousse s’adaptera facilement à tous types de branches, épaisses comme fines.

Confort

On ne change pas une équipe qui gagne et c’est ce que les équipes d’Epos ont bien compris avec leur gamme H3. Même si le poids est légèrement plus élevé que le H3 classique filaire, ce surplus ne se ressent pas du tout sur le long terme.

L’ensemble a été conçu dans l’optique de pouvoir garder le casque plusieurs heures sur les oreilles sans avoir la moindre gêne et le pari est réussi haut la main. Le coussinet de l’arceau est agréable et semble lui aussi à mémoire de forme.

Quant aux oreillettes, faites en alcantara, elles permettent aux oreilles de respirer et de ne pas trop vite attraper chaud même dans les endroits fermés. Les oreillettes sont suffisamment souples pour ne pas venir appuyer sur vos oreilles et/ou vos branches de lunettes, même les plus épaisses.

Le microphone détachable est de la partie et il sera possible de s’en passer dès que vous passerez en mode nomade dans les transports ou dans la rue. Epos fournit un petit cache lui aussi aimanté à venir mettre en lieu et place du microphone afin de ne pas laisser les circuits à l’air libre.

La marque a néanmoins pensé à tout avec la présence d’un micro du substitution qui pourra dépanner à l’occasion mais qui n’est clairement pas à la hauteur de ce qu’on peut avoir avec la tige principale.

L’un des autres atout de cet H3PRO Hybrid est sa compatibilité avec la totalité des appareils existants. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, téléphone, tablette, Minitel… rien ne lui résiste ! Les câbles USB et jack 3.5 sont fournis dans la boite si vous vouliez vous connecter en filaire.

Du côté du sans-fil, c’est une connexion Bluetooth classique qui sera proposée sur téléphone tandis qu’un dongle USB viendra compléter le tableau et assurer une connectivité rapide et sans coupure sur PC ou consoles.

On aimerait toutefois que Epos se penche sur un « défaut » qui n’a toujours pas été résolu : celui de pouvoir rabattre les oreillettes à 90 degrés. Ce système est tellement pratique lorsque l’on est en déplacement et que l’on pose le casque autour du cou ou que l’on veut le ranger dans une housse de transport qu’il est vraiment dommage de ne pas pouvoir en profiter sur ce modèle.

On ne comprend pas non plus que la batterie soit sollicitée alors que nous sommes branchés en filaire. C’est assez étrange comme concept et il faudra donc vous assurer d’avoir suffisamment de batterie même en vous connectant par fil.

Heureusement la charge complète est rapide (un peu moins de 2 heures) et elle permettra une utilisation d’environ 37 heures sans l’ANC. Avec la réduction de bruit activée on reste sur une autonomie de 22h, ce qui reste plus qu’acceptable et confortable en déplacement.

Qualité audio et microphone

L’ANC ou réduction de bruit active est la principale nouveauté de ce Epos H3PRO Hybrid et autant être clair tout de suite c’est clairement un argument de vente. Sans être au niveau de ténors comme les Bose Quietconfort ou les Sony XM4 dont c’est le principal leitmotiv, cette dernière fait vraiment un travail plus que correct.

Si elle sera inutile sur votre canapé, elle sera indispensable en déplacement. Pour avoir pris l’avion durant l’essai, le travail effectué par le casque afin d’atténuer toutes les sources de fatigue sonore est plus que convaincant.

On sent réellement la différence et sans vous couper totalement du monde extérieur, l’ANC vous permettra de vous déplacer dans votre bulle pour jouer ou écouter votre musique en paix.

Les qualités audio de ce casque sont excellentes et c’est un nouveau sans faute. On sent toute l’expérience de Sennheiser avec un produit qui va délivrer tout ce dont on a besoin pour ce genre de casque. Le spectre des fréquences est très large, avec des aigus et des médiums bien présents qui vous permettront une spatialisation 3D de bonne facture dans les jeux qui le proposent (on a hâte de tester le remake de Dead Space).

La partie microphone n’est pas en reste avec un système de tige qui « mute » ce dernier lorsqu’il est complètement relevé. Un petit « clic » se fait entendre afin d’être sur que l’on a basculé sur ce mode, plutôt pratique en pleine partie, ce qui évite de devoir chercher après le bouton sur le casque lui-même ou sur un boitier déporté.

La voix est clairement restituée et vos coéquipiers (comme adversaires) vous entendront sans bruits parasites ou autres difficultés. Pas de voix robotique à l’horizon et le micro bi-directionnel captera aisément votre voix sans capter ceux du clavier ou de la souris sur lesquels vous frappez frénétiquement.

Autre particularité des casques Hybride de chez Epos, c’est la possibilité de se connecter en filaire et en même temps sans-fil sur deux appareils simultanément. Il est donc par exemple possible de brancher le casque en jack 3.5 sur votre Dualsense et de vous connecter en Bluetooth sur votre téléphone en même temps et cette fonctionnalité est vraiment pratique pour tout un tas de situations.

Résumé des caractéristiques de l’Epos H3PRO Hybrid