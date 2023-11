Comment bien choisir sa manette PS5 ?

Pour vous, nous avons préparé une petite sélection des différentes manettes PlayStation 5 disponibles à la vente. Les articles inclus dans ce guide disposent de leurs propres qualités et défauts et sont tarifés à des prix plus ou moins élevés. Bien entendu, il est toujours important de rappeler que la liste ci-dessous est non-exhaustive et ne concerne que des produits commercialisés par des constructeurs reconnus.

Quelles sont les meilleures manettes pour la PlayStation 5 ?

DualSense

Sans surprise, cette sélection débute avec la DualSense officielle, la première manette proposée à la vente par Sony en même temps que le lancement de sa console. Fournie pour tout achat d’une PS5 mais aussi commercialisée à part dans de nombreux coloris, elle surpasse en tous points la DualShock 4 de la PS4. En effet, son autonomie est d’environ 10-12 heures et le gain de sensations procurées par son retour haptique et ses gâchettes adaptatives est un vrai atout quand ces fonctionnalités sont bien exploitées en jeu comme c’est le cas dans Astro’s Playroom, Returnal ou encore Gran Turismo 7.

DualSense Edge

Vendue comme une version haut de gamme de la DualSense, la DualSense Edge de Sony supporte les mêmes fonctionnalités que sa grande sœur tout en proposant une personnalisation des commandes bien plus poussée et d’autres améliorations de confort intéressantes. Surface de grip plus importante, meilleure optimisation du pavé tactile, possibilité de sauvegarder jusqu’à trois profils de touches différents, ajustement de la longueur et du timing d’input des gâchettes ainsi que de la sensibilité et des zones mortes des sticks… elle dispose de belles cartes dans sa manche. Toutefois, son autonomie est légèrement inférieure à celle de la DualSense et il est nécessaire d’y mettre le prix pour l’avoir entre les mains.

Razer Wolverine V2 Pro

Autre alternative premium sous licence officielle dans la lignée de la DualSense Edge, la Razer Wolverine V2 Pro fait le pari d’intégrer des sticks asymétriques pour séduire le public. Malgré ce choix, sa structure plastique et son poids, environ 50 grammes inférieurs à celui de sa concurrente, sa prise en mains reste très agréable. Côté qualités, la manette embarque six boutons supplémentaires, bien placés et que l’on peut réassigner selon ses envies, elle nous laisse l’opportunité d’opter pour des gâchettes courtes ou longues à l’aide d’un simple interrupteur situé dans son dos, et sa batterie est plus endurante que celle de la DualSense. Côté défauts, elle ne prend pas en charge le retour haptique ni les gâchettes adaptatives et son tarif de vente n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Pour en apprendre davantage à son sujet, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

SCUF Reflex

Se déclinant en trois modèles différents (Standard, Pro et FPS) afin de cibler au mieux sa clientèle, la SCUF Reflex se présente comme une manette au moins tout aussi haut de gamme que les deux produits précédents en matière de tarifs et de confort. Pesant dans les 300 grammes, elle offre une excellente prise en mains et est équipée de quatre palettes à l’arrière. En fonction de la version qui vous intéresse, elle intègre ou non diverses fonctionnalités comme les gâchettes adaptatives, le retour haptique ainsi que les gâchettes et bumpers instantanées. Attention cependant, si la boutique SCUF vous propose une foule de paramètres afin de la personnaliser selon vos envies en amont d’un achat, ceux-ci ont forcément un impact plus ou moins important sur le prix de vente final.

Pour en apprendre davantage à son sujet, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

Victrix Pro BFG

Très appréciée depuis sa sortie grâce notamment aux nombreuses options de personnalisation des commandes qu’elle propose (sticks symétriques ou asymétriques, passage à une configuration à six boutons pensée pour les jeux de combat, etc.), la Victrix Pro BFG est une manette sous licence officielle PlayStation convaincante sur les plans esthétique, matériel et performance. Pesant également aux alentours des 300 grammes, sa batterie est capable de tenir une vingtaine d’heures avant de devoir être rechargée selon le constructeur. Une autonomie bien supérieure à la concurrence qui peut potentiellement venir l’aider à compenser l’absence du retour haptique et des gâchettes adaptatives aux yeux des joueurs et des joueuses.

Nacon Revolution 5 Pro

Après avoir tenté d’imposer sa vision de la manette « révolutionnaire » sur PS4, notamment par l’intermédiaire de l’Unlimited Pro Controller, Nacon débarque sur PS5 avec la Revolution 5 Pro. Optant pour des sticks asymétriques, elle offre une excellente ergonomie ainsi que suffisamment d’options de personnalisation pour inciter à l’achat. De plus, en réponse aux problèmes de « drift », ses sticks intègrent la technologie Hall Effect pensée pour augmenter leur précision et leur durabilité. Malheureusement, l’autonomie de sa batterie n’excède pas la dizaine d’heures et elle ne prend pas en charge le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Même les vibrations, qui sont pourtant une fonctionnalité de base de la DualSense standard, ne sont pas supportées.

Pour en apprendre davantage à son sujet, n’hésitez pas à consulter notre test dédié.

D’autres guides d’achat consacrés à la PlayStation 5 sont également disponibles sur notre site comme celui répertoriant les meilleurs SSD compatibles avec elle ainsi que notre sélection de TV Gaming pour jouer sur la console de Sony.

Quels critères pour une manette Pro ou Standard ?

Pour une grande majorité des joueurs et joueuses, les manettes Standard iront très bien. Avec les avancées technologiques, les manettes sur dernière génération sont généralement très confortables et souvent utiles pour la majorité des cas de figure. Cependant, si vous avez un budget un peu plus conséquent et que vous voulez vous faire plaisir ou que vous jouez de façon très régulière ou compétitive, peut-être qu’une manette Pro pourrait vous intéresser.

Il y a plusieurs points à prendre en compte :

Latence et précision : On peut notamment s’informer sur ces caractéristiques. La latence est le temps qu’il y aura entre l’action du joueur et la capacité au jeu à comprendre l’action, autrement dit, le temps de réaction. Les technologies ont fortement évolué depuis et ce temps de latence est quasi nulle pour la plupart des produits, bien que le filaire sera toujours meilleur. Si vous jouez compétitif, c’est le point le plus important à prendre en compte, toutes les manettes ne se valant pas

: On peut notamment s’informer sur ces caractéristiques. La latence est le temps qu’il y aura entre l’action du joueur et la capacité au jeu à comprendre l’action, autrement dit, le temps de réaction. Les technologies ont fortement évolué depuis et ce temps de latence est quasi nulle pour la plupart des produits, bien que le filaire sera toujours meilleur. Si vous jouez compétitif, c’est le point le plus important à prendre en compte, toutes les manettes ne se valant pas Personnalisation : Pour certaines utilisations, remplacer un stick ou assigner une touche peut être très important. Vous pouvez par exemple avoir l’envie de personnaliser le distance de course, autrement dit la pression nécessaire sur une gâchette pour activer une action. Ou encore personnaliser les palettes au dos du pad.

: Pour certaines utilisations, remplacer un stick ou assigner une touche peut être très important. Vous pouvez par exemple avoir l’envie de personnaliser le distance de course, autrement dit la pression nécessaire sur une gâchette pour activer une action. Ou encore personnaliser les palettes au dos du pad. Confort : Enfin, dernier détail à prendre en compte lorsque l’on achète un contrôleur à +200€, le confort. Paramètre difficile à prendre en compte sans l’avoir entre les mains, d’où nos recommandations de produits plus haut. Jouer pendant des heures peut causer des gênes au niveau des doigts, une transpiration ou des douleurs.