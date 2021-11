Test Hyper X Cloud II Wireless – La qualité sonore sans l’encombrement

En matière de casque audio dédié au jeu vidéo, Hyper X est sans conteste la marque incontournable de par son histoire. Elle nous a en effet pondu de nombreux casques de qualité avec les nombreuses variations de la gamme Cloud comme les Cloud Alpha qui sont de très bons casques filaires. Aujourd’hui, nous vous parlons de la version sans fil de cette gamme avec le Hyper X Cloud II Wireless.

Design

En ce qui concerne le design, le Cloud II Wireless reprend exactement le même que le Cloud II filaire, ce qui est logique. On retrouve ainsi une forme ovale avec une couche de plastique sur les écouteurs, un arceau rembourré avec une mousse confortable, le tout attaché avec un squelette métallique rouge. Au niveau des coussinets, on retrouve le même confort qu’avec la mousse de l’arceau. Bien entendu, il est possible d’ajuster le casque afin qu’il épouse au mieux votre tête. Concrètement, Hyper X ne change pas une recette qui fonctionne parfaitement d’autant que le duo rouge/noir est appréciable (le code couleur d’Actugaming au passage mais il est également disponible en bronze et en noir).

Rien à dire non plus au niveau du packaging qui fait le strict minimum avec tout ce dont on a besoin : le casque, le câble de rechargement USB, le microphone et son filtre anti-pop, et un adaptateur sans fil USB. Physiquement, on retrouve donc un casque classique de la marque avec l’encombrement des fils en moins grâce à une série de boutons à portée de main. En effet, à l’arrière des écouteurs, on retrouve : un bouton pour l’allumer, un bouton pour muter le micro, un port usb-c pour recharger la bête, et une molette pour le volume.

Le Hyper X Cloud II Wireless est principalement destiné aux joueurs mais sa polyvalence fait aussi sa force grâce à son microphone détachable qui nous permet de nous concentrer uniquement sur le son pour les jeux qui ne demande pas de compétition ou de coopération. Précisons qu’en plus du PC, il fonctionne également sur Switch PS4, et PS5. Toutefois, son plus gros défaut reste la limitation des supports. Ainsi, avec l’adaptateur USB, vous serez uniquement cantonné aux plateformes susmentionnées. Impossible de le connecter à son téléphone pour écouter de la musique dans la rue.

Il reste donc solide sur ses appuis avec une utilisation agréable à la maison ou bien pour le balader facilement partout comme lors d’un long voyage en train.

Performance

Sur PC, avec ses écouteurs de 53mm et un son en 7.1 virtuel, le casque offre un rendu vraiment très propre pour du sans fil. La qualité du son reste optimale et sans latence, même lorsqu’on se prépare un café plusieurs mètres à l’étage inférieur. Pas d’inquiétude si vous vous baladez dans une maison ou un appartement. En jeu, la spatialisation reste immersive, et ce même en stéréo. Aucun souci non plus si vous voulez vous la jouer compétitif pour bien entendre les sons sur un FPS par exemple.

La marque reste fidèle à sa réputation en offrant un son remarquable pour jouer, mais aussi pour écouter de la musique. Très solide au niveau de basses fréquences et ne souffrant d’aucune distorsion à l’écoute, il ravira sans doute la plupart des utilisateurs. Le micro est un poil en deçà par rapport au reste, mais il est malgré tout de très bonne facture en retransmettant un son clair qui capte bien la voix sans prendre en compte les bruits superflus.

On précise que le logiciel Ngenuity est clairement dispensable et servira uniquement à activer le son 7.1. Pour le reste, il s’agit de réglages très basiques. On termine sur une bonne note tout de même avec un Hyper X Cloud II Wireless qui dispose d’une très bonne autonomie. Il tient aisément une journée complète avec une utilisation presque non-stop, voir même un peu plus. Vous n’aurez ainsi aucun souci si vous recharger le casque tous les soirs.

Résumé des caractéristiques