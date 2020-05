Maze Theory annonce 2 nouveaux jeux Doctor Who

Le studio Maze Theory vient de faire le point sur son avenir avec notamment de nouveaux projets Doctor Who. On a également droit à des nouvelles de l’adaptation de Peaky Blinders.

Les jeux Doctor Who

Maze Theory vient de recevoir plusieurs aides financières ce qui permet au studio de se développer et de revoir ses ambitions à la hausse sur plusieurs projets. C’est notamment le cas pour l’utilisation de la licence Doctor Who. On doit déjà à l’équipe Doctor Who: The Edge of Time, le jeu VR sorti l’an dernier qui avait échoué à convaincre les fans de la série, tout comme les amateurs de réalité virtuelle.

On apprend désormais qu’il s’agit de la première partie d’une trilogie d’expériences. Il y aura donc l’année prochaine un autre jeu Doctor Who prévu cette fois-ci sur « PlayStation, Xbox, PC et Switch ». Aucune précision s’il s’agit de la PlayStation 4, 5 ou les deux, et pareil pour les consoles de Microsoft. Tout est plus précis pour le jeu mobile Doctor Who, aussi prévu pour 2021 et développé en collaboration avec Kaigan Games.

Ce studio malaisien s’est spécialisé dans le « found phone ». Comprenez qu’il s’agit de jeux d’horreur qui simulent un téléphone que vous retrouvez et qui contient des indices vous permettant d’enquêter sur le sort de son propriétaire. Cela devrait être aussi le cas pour cette adaptation. Entre les deux titres, on nous promet du TARDIS, des Anges Pleureurs, des Daleks et même parfois le Docteur de Jodie Whittaker.

Ian Hambleton, le PDG de Maze Theory, annonce que les intrigues des différents jeux Doctor Who seront liées. C’est assez ambitieux, surtout quand l’une des trois parties demande un PlayStation VR, un Oculus Rift/Quest ou un HTC Vive.

Les autres projets

Doctor Who n’est pas la seule série confiée par la BBC à Maze Theory. Le studio en profite donc pour glisser que Peaky Blinders – The King’s Ransom est repoussé à 2021. Pour contrebalancer, on apprend que ce jeu VR agrandit sa liste d’appareils compatibles. Liste que l’on ne connaissait pas jusqu’à présent et qu’on ne connait toujours pas. Le jeu n’a aucun lien avec Peaky Blinders: Mastermind.

Toujours en réalité virtuelle, le projet The Vanishing Act a donné signe de vie. Le premier chantier du studio est toujours en cours et devient désormais le Project Engram. Il s’agit d’un jeu d’une durée similaire à celle d’un film et qui permet à notre personnage d’explorer des souvenirs, les siens et ceux des autres. L’objectif de Maze Theory est de rendre floue la frontière entre la réalité et le virtuel.

Pas de fenêtre de sortie, ni de supports pour l’instant. Mais on suppose que ce ne sera pas pour l’année prochaine, déjà très chargée avec les deux jeux Doctor Who et Peaky Blinders – The King’s Ransom.