Master Detective Archives: RAIN CODE, par les créateurs de Danganronpa, sortira au printemps 2023 sur Switch

Près d’un an plus tôt, nous vous présentions le teaser trailer de Enigma Archives: RAIN CODE, un jeu d’enquête dans un univers dark fantasy par les créateurs de Danganronpa. Aujourd’hui, le titre revient en vidéo sous le nom Master Detective Archives: RAIN CODE avec un horizon de sortie à la clé.

Un univers dark fantasy aux nombreux mystères

Cette annonce saupoudrée de gameplay nous permet d’en savoir un peu plus sur le titre de Too Kyo Games et Spike Chunsoft. Le jeu d’enquête prend place dans une ville où il pleut constamment et dans laquelle nous pourrons librement nous déplacer en 3D (contrairement à la structure visual novel d’un Danganronpa).

Nous incarnons Yuma, détective amnésique et nouvelle recrue des Maîtres Détectives, une agence traitant les affaires les plus compliquées. Cela tombe bien, car au sein de cette métropole où de nombreux mystères restent encore entiers, il va y avoir du pain sur la planche.

Accompagné de Shinigami, un esprit qui le hante constamment suite à un pacte passé avec lui, Yuma va donc devoir sillonner les rues à la recherche d’indices et de preuves, en examinant les scènes de crime ou bien en interrogeant les habitants.

Une fois prêt, Shinigami enverra Yuma à l’intérieur du Labyrinthe des mystères. Cette dimension offre la possibilité de découvrir la vérité sur le crime en question et elle abrite un autre pan du gameplay du jeu.

En effet, à l’intérieur, nous allons devoir guider Yuma au travers de séquences de jeu où il faut avancer les bonnes déductions face aux questions au sujet de l’enquête pour progresser. Ce n’est pas tout, car les Spectres des mystères, sortes de boss, vous empêcheront de connaître le fin mot de l’histoire.

Ces passages prendront la forme de combats où il sera nécessaire d’esquiver les contradictions et les mensonges de ses adversaires pour l’emporter.

Master Detective Archives: RAIN CODE est pour l’instant uniquement attendu au printemps 2023 sur Switch, bien que durant le dernier Nintendo Direct, la mention « lauching first on Nintendo Switch » (« sortira d’abord sur Nintendo Switch ») a été prononcée.