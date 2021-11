Enigma Archives: Rain Code est annoncé, par le créateur de la série Danganronpa

Alors que l’on attend l’arrivée imminente de la compilation Danganronpa Decadence, le créateur de la série, Kazutaka Kodaka, planche déjà sur son prochain projet. Et cela concerne une toute nouvelle licence, puisque l’on apprend aujourd’hui via Spike Chunsoft et Too Kyo Games l’existence de Enigma Archives: Rain Code.

Un nouveau jeu encore bien mystérieux

Enigma Archives: Rain Code est décrit comme un jeu d’enquête dark fantasy, avec l’influence de Danganronpa qui se faire bien sentir dans ce premier teaser, même si la proposition a l’air d’être bien différente. On semble ici se diriger dans un jeu 3D, moins visual novel que les Danganronpa.

Le scénario du jeu sera donc écrit par Kodaka lui-même, tandis que c’est Masafumi Takada qui s’occupera de la musique. Naturellement, si le titre vous rappelle Danganronpa, c’est aussi parce que Rui Komatsuzaki s’occuper à nouveau du character design dans cette toute nouvelle licence.

Pour le moment, en dehors du teaser qui a été dévoilé, on sait peu de choses sur ce Enigma Archives: Rain Code, puisque les plateformes ne sont pas encore connues, tout comme la date de sortie du titre.