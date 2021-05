Mass Effect Legendary Edition : La compilation devrait peser environ 100 Go

Dès la fin de semaine, Shepard et son équipe seront de retour avec la Mass Effect Legendary Edition. Mais avant de les accueillir, il faudra visiblement faire pas mal de place sur notre disque dur, comme l’indique le compte Twitter PlayStation Game Size.

Une compilation qui demande de la place

Selon eux, Mass Effect Legendary Edition devrait peser pas moins de 80 Go dans sa version nord-américaine, et environ 100 Go avec son patch day one (qui pèse 11 Go) dans la version européenne. Cet écart est notamment du à la présence des multiples langues pour l’Europe.

Comme l’indique PlayStation Game Size, c’est près de quatre fois plus que les jeux originaux réunis (23 Go). On espère que cela se justifiera par les nombreuses améliorations graphiques et techniques. Récemment, BioWare a justement indiqué comment tournerait le jeu sur les différentes plateformes.

Mass Effect Legendary Edition sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One dès le 14 mai prochain.