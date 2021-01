Mass Effect Legendary Edition est listé pour le 12 mars chez certains revendeurs

Annoncé lors du dernier N7 Day, Mass Effect Legendary Edition n’a toujours pas montré la moindre image, tandis que les fans de la série attendent impatiemment de savoir à quoi va ressembler ce remaster. Aucune date de sortie n’avait été annoncée non plus, mais un nouveau listing laisse planer le doute quant à une sortie en mars.

Une sortie le 12 mars ?

C’est sur Twitter que IdleSloth a repéré l’information, relayée par VGC, avec deux revendeurs (Shopitree et GSShop) qui listent Mass Effect Legendary Edition pour une sortie le 12 mars prochain. Il est curieux de voir deux sites différents lister la même date, ce qui laisse penser que cela pourrait être un véritable leak, sans que rien ne soit encore confirmé.

Après tout, le jeu n’en n’est pas à sa première fuite, et son existence était un secret de polichinelle bien avant son reveal en novembre dernier. On espère que cette date va se vérifier, afin que l’on puisse repartir dans l’espace avec Shepard le plus vite possible.