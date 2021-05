Mass Effect Legendary Edition : Un remaster efficace ou dispensable ? Notre avis en vidéo

La licence Mass Effect revient avec une compilation qui ravira tous les fans de la saga, tout en attirant les nouveaux venus. Mass Effect Legendary Edition sort aujourd’hui même, et s’apprête à nous faire vivre ou revivre l’une des plus grandes épopées du jeu vidéo de ces quinze dernière années.

Le remaster permet surtout de mieux aborder le premier épisode, qui avait le plus mal vieilli parmi les trois jeux. Des améliorations de gameplay sont ici au programme, et toute la trilogie a bénéficié de plus de soin pour afficher un rendu 4K sur les machines qui le peuvent, avec en plus de cela la présence de tous les DLC ou presque. Est-ce suffisant pour repasser à la caisse ? On vous dévoile ici notre avis sur Mass Effect Legendary Edition après vous avoir livré notre test écrit sorti hier.

Mass Effect Legendary Edition est disponible sur PC, PS4, et Xbox One.