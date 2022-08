Marvel’s Spider-Man Remastered tisse sa toile sur PC dès maintenant, voici le trailer de lancement

Sorti en 2018 sur PlayStation 4, Marvel’s Spider-Man s’était déjà offert un petit lifting avec l’arrivée de la PlayStation 5, lui permettant de passer par la case remaster. Et l’Homme-Araignée s’apprête aujourd’hui à recevoir la version ultime de son dernier jeu, avec une version PC qui était très attendue. Cette dernière est maintenant disponible, et Sony nous le rappelle avec un trailer de lancement pour cette version.

Un portage attendu au tournant

Cette version développée par le studio Nixxes se montre sous son plus beau jour avec un trailer épique, et en français s’il vous plaît (histoire d’apprécier le doublage de Donald Reignoux et du très bon casting français).

Cette version est censée être la plus aboutie techniquement, avec pas mal d’améliorations comme le taux de rafraichissement débloqué, le support des écrans ultra-large, du ray-tracing complet, et bien entendu tous les DLC directement compris dans l’aventure.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette version PC de Marvel’s Spider-Man Remastered, n’hésitez pas à consulter notre article complet qui revient sur tous les ajouts de ce portage PC.

N’oubliez pas que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales arrivera lui aussi sur PC cette année, dès cet automne.