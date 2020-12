Marvel’s Spider-Man Remastered est listé sur le site PlayStation en tant que standalone

Lorsque l’on a appris que le seul moyen d’obtenir Marvel’s Spider-Man Remastered était de passer par l’édition Gold de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, la grogne est montée chez les joueurs, surtout chez ceux qui possédaient déjà le jeu sur PS4. Insomniac Games avait bien précisé que le jeu serait uniquement disponible de cette façon, mais un indice vient semer le doute quant à une possible sortie en standalone.

Vers un achat séparé ?

Sur le site PlayStation US et anglais, on a pu remarquer que la page du titre était disponible. Jusqu’ici, rien d’anormal, mais ce week-end, cette page contenait un prix pour le jeu, qui n’était pas censé être vendu séparément. La page listait en effet Marvel’s Spider-Man Remastered à 39,99 dollars (ou 44,99 livres sur le store anglais), comme le montre le site VGC avec l’image ci-dessous.

Un prix qui a évidemment été retiré depuis. Simple erreur ou leak ? Il ne serait pas étonnant de voir le studio revenir sur sa première décision, étant donné qu’il a déjà fait machine arrière pour le transfert de sauvegardes sur le même jeu. Il faudra encore certainement attendre un peu afin d’éclaircir tout cela. D’ici là, vous pouvez toujours relire notre avis sur cette version, disponible sur PS5.