Marvel’s Midnight Suns : Une date de sortie en fuite et Spider-Man et Scarlet Witch confirmés ?

Que serait un mois de juin rempli de conférences sans ses habituelles fuites de dernières minutes ? Le Summer Game Fest semble perpétuer cette tradition avec un supposé leak qui concerne aujourd’hui Marvel’s Midnight Suns, le prochain jeu de 2K Games et de Firaxis, que l’on devrait apercevoir lors de la cérémonie présentée par Geoff Keighley. Un journaliste allemand du nom de Nils Ahrensmeier semble avoir mis la main sur des images en provenance de revendeurs, listant le jeu et ses différentes éditions, avec une date de sortie à la clé.

SCOOP: As @_Tom_Henderson_ already predicted, 2K is gonna start pre-orders for Marvels #MidnightSuns soon. Launch date seems October 6th. There will be three versions: Standard, Enhanced and Legendary.

More details in this thread 🧵 1/6#SummerGamesFest pic.twitter.com/5AK8o0hUDa

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) June 2, 2022