Marvel’s Midnight Suns : Trailer de gameplay, nouveaux détails, tout savoir sur le jeu

L’Opening Night Live de la Gamescom nous a réservé quelques surprises, dont la présentation de Marvel’s Midnight Suns, le prochain projet de Firaxis Games. Le titre n’avait alors montré qu’un trailer en CGI illustrant nos héros, mais la présentation de gameplay qui a eu lieu ce soir nous a permis d’en apprendre un peu plus sur le titre.

Faire copain-copain avec les Avengers et compagnie

Comme on le savait déjà, on incarnera ici le personnage du Chasseur (ou de la Chasseuse), qui pourra être modifié à l’envie avec beaucoup d’accessoires et de costumes différents. La customisation s’étendra également jusqu’aux autres héros de l’équipe, avec de nombreux costumes à débloquer, comme on peut s’y attendre d’un jeu Marvel. Reste à voir si tout ça sera caché vers des microtransactions ou non.

Notre personnage est une figure légendaire du monde, connu pour être la seule personne qui peut vaincre Lilith, sa mère, qui est également la mère de tous les démons. On apprend ici que Lilith a été ramené à la vie par Hydra qui expérimentait avec la magie noire, et forcément, le tout a dérapé. Avant de partir l’arrêter, notre personnage pourra passer un peu de temps avec les Midnights Sons, composé d’Avengers bien connus, mais aussi de personnages des X-Men ou des Runaways.

On a ainsi pu en voir plus sur ce lieu qui servira de HUB, et où l’on se reposera entre deux missions et où on pourra contrôler librement notre personnage avec une caméra à l’épaule. Il sera alors possible de se lier d’amitié avec les autres héros en effectuant des activités avec eux, comme partir en ballade avec Tony Stark, faire un peu de méditation avec Magik, etc. On pourra se balader librement dans le bâtiment pour y découvrir toutes sortes d’histoires qui seront en lien avec l’univers global de Marvel.

Ces relations serviront surtout à donner plus de possibilité lors des combats. Plus l’on sera proche d’un autre héros, plus ce dernier aura accès à de nouvelles compétences.

Du Tactical sauce jeu de cartes

Et en parlant de combats, Firaxis avait raison de nous prévenir que le jeu s’éloignerait un peu de la formule des XCOM. Ici, même s’il est bien question de Tactical-RPG, les actions se feront via des cartes. On y contrôlera une escouade de trois personnages, et il faudra alors gérer son deck pour s’assurer de faire face aux hordes ennemies.

Contrairement à XCOM, l’échelle de puissance n’est évidemment pas la même, et c’est pour cela que beaucoup plus d’ennemis seront présent à l’écran. On remarque aussi que la caméra n’est pas la même que dans les précédents jeux de Firaxis, puisqu’elle est ici bien plus proche de l’action, dos aux personnages.

Côté arènes, on devrait avoir droit à de nombreux lieux cultes de cet univers, avec la tour des Avengers, le Sanctum Sanctorum de Dr Strange et bien d’autres. Par ailleurs, l’environnement ne sera pas qu’esthétique, puisqu’il sera question de bien l’utiliser via par exemple des explosions ou des précipices pour abattre des ennemis.

Marvel’s Midnight Suns sera disponible dans le courant du mois de mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.