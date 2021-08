Marvel’s Midnight Suns donne plus de détails dans une interview

L’une des annonces majeures de l’Opening Night Live de la Gamescom 2021 était celle de Marvel’s Midnight Suns, qu’on avait tous plus ou moins venir étant donné les dernières rumeurs, mais qui a montré son premier vrai trailer durant la cérémonie. Le titre de Firaxis Games nous a promis du gameplay pour la semaine prochaine, mais avant cela, Jake Salomon, directeur créatif sur le jeu, s’est entretenu avec IGN pour nous révéler quelques détails.

Premiers détails sur le gameplay

La première chose que l’on retiendra ici, c’est que même si Firaxis Games est aux commandes, et que le jeu sera un Tactical-RPG, il ne s’agira pas totalement d’un XCOM sauce Marvel. Du moins, l’équipe affirme avoir voulu s’éloigner des acquis obtenus sur sa licence phare pour créer quelque chose de nouveau, qui sera aussi plus accessible, Marvel oblige. Ainsi, aucune mort permanente ne sera de la partie.

Comme on a pu le voir dans la bande-annonce de grands noms de cet univers seront présents. Si une douzaine de personnages jouables devraient répondre à l’appel, on peut déjà confirmer la présence de :

Wolverine

Captain America

Iron Man

Captain Marvel

Blade

Ghost Rider (Robbie Reyes)

Magik

Dr. Strange

Nico Minoru

On pourra également créer notre propre personnage, appelé le Chasseur ou la Chasseuse (qui pourra visiblement être personnalisé, aussi bien dans son apparence que dans son rôle en combat), et qui sera l’enfant de Lilith. Elle sera la grande menace du jeu, qui cherche à rassembler ses armées mystique pour compléter le Darkhold.

Côté gameplay, puisque l’on est aux côtés de super-héros, on nous prévient que l’échelle de puissance ne sera pas la même que dans les XCOM. Nos héros seront bien plus puissants et les batailles devraient opposer un groupe de 4 d’entre eux à des regroupements de soldats / vampires / démons bien plus nombreux.

Quand on ne sera pas trop occupé sur le champ de bataille, il sera possible de nouer des liens avec ces personnages. Le tout se passera dans l’Abbaye, une sorte de HUB central où l’on se reposera entre deux combats. On pourra alors former de vraies amitiés avec eux, en participant à tout un tas d’activités. Des costumes seront évidemment de la partie, et pourront être débloqué en travaillant la relation entre les personnages et le protagoniste.

Marvel’s Midnight Suns sera disponible dans le courant du mois de mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, et nous montrera du gameplay le 1er septembre.