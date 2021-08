Marvel’s Guardians of the Galaxy : Le studio revient sur le design des personnages en vidéo

Portant le poids des échecs de Marvel’s Avengers sur le dos, Marvel’s Guardians of the Galaxy n’a pas su convaincre tout le monde lors de sa présentation, du moins dans le design de notre troupe « d’élite » fétiche de l’espace. Eidos Montréal nous en dit aujourd’hui un peu plus sur la conception du look de ces personnages via une nouvelle vidéo, afin de nous présenter ces choix artistiques.

Les choix derrière le look de nos héros

On peut donc en apprendre un peu plus Star-Lord et compagnie grâce à Bruno Gauthier-Leblanc, directeur artistique à Eidos Montréal, qui a eu la dure tâche de trouver des designs originaux qui restaient fidèles aux personnages, proches des comics (surtout pour Gamora), sans tomber dans la copie du MCU.

L’occasion de s’attarder un peu plus sur les détails de chaque design, dans une vidéo qui nous explique tout cela (vous pouvez activer les sous-titres français).

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible dès le 26 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que sur Nintendo Switch en version cloud.