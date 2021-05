Marvel’s Avengers : Hulk pose à son tour dans un costume inspiré par Avengers: Endgame

Marvel’s Avengers se met à jour dès aujourd’hui, afin de mettre en place son système Champion et de préparer l’arrivée du nouvel événement autour de la HARM Room. Mais en plus de cela, Crystal Dynamics continue de nous présenter de nouveaux costumes issues du MCU (Marvel Cinematic Universe), avec celui réservé à Hulk.

This is an absolute win! 👊

Inspired by the Marvel Cinematic Universe, Hulk’s Marvel Studios’ "Avengers: Endgame" Outfit shows a time when Bruce and Hulk were as one.

Get it in the Marketplace on May 20! pic.twitter.com/zcHCT5VKm0

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) May 18, 2021