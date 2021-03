Marvel’s Avengers : Notre avis sur la version next-gen et le DLC Futur imparfait

Plus de six mois après sa sortie, Marvel’s Avengers ne semble toujours pas être remis sur pied. S’il dispose toujours de sa petite communauté, celle-ci devient de moins en moins clémente avec le manque de contenu et l’absence de communication de la part de Crystal Dynamics. L’arrivée de la version PS5 et Xbox Series ainsi que celle de Hawkeye avec le DLC Futur imparfait est cependant censé changer cela, avec du nouveau contenu et des promesses pour l’avenir.

Si Marvel’s Avengers luttait pour se maintenir à flot sur les consoles d’ancienne génération, est-ce que les versions next-gen suffisent à régler les plus grosses tares techniques du jeu ? Que vaut le nouveau personnage d’Hawkeye ? On répond à ces interrogations tout de suite.

Une version next-gen bien plus agréable

On le précisait dans notre test de l’époque, Marvel’s Avengers souffrait de sérieux problèmes techniques qui ternissait l’expérience et le confort de jeu. Heureusement, les versions next-gen sont ici bien plus propres, comme le montre la vidéo de Digital Foundry, relayée il y a quelques jours.

Si la différence n’est pas flagrante sur les textures entre une PS4 Pro et une PS5, c’est surtout le framerate qui va tout changer ici. Les versions next-gen disposent bien de deux modes, à savoir un mode Qualité et un mode Performance. Le premier affiche de la 4K/30 fps, avec un framerate constant qui rend l’action enfin lisible.

Mais c’est d’autant plus le cas en 60 fps, avec de la 4K upgradée, avec un mode qui est tout simplement le meilleur compromis pour profiter au mieux du jeu. Les grands champs de bataille sont un peu moins fouillis et on y comprend enfin quelque chose, ce qui n’est pas du luxe.

Cela étant dit, lorsque nous avons lancé cette nouvelle version le 18 mars, des problèmes subsistaient. Dans le mode Performance, certains sous-titres étaient pixélisés, et quelques effets n’affichaient pas un rendu optimal. Cela semble avoir été corrigé en grande partie dans la mise à jour qui est arrivée durant le week-end.

Cette version next-gen ne fait pas des miracles et il existe encore des bugs de collision, mais le gros point fort de ces versions reste la réduction des temps de chargement, avec des missions qui se lancent enfin en quelques secondes. Passer d’un avant-poste à un autre pouvait parfois être un calvaire, et cette manipulation s’effectue désormais en une dizaine de secondes. Un vrai gain de temps qui permet alors d’enchainer les courtes missions plus rapidement.

Un DLC qui porte bien son nom

Au-delà de ces bonnes nouvelles, on a pu découvrir un nouveau DLC (gratuit) qui mettait au centre de son intrigue Hawkeye, le dernier membre à intégrer le casting avant l’arrivée très attendue de Black Panther. Après un DLC consacré à Kate Bishop qui donnait pas mal d’espoir quant à l’intégration de nouveaux héros à l’avenir, force est de constater que Futur imparfait fait retomber le jeu dans ses mauvais travers.

Tout d’abord, on pourra au moins noter que Hawkeye n’est pas une copie conforme de Kate, même si c’est dans les détails que cela se joue. Même armé de sa puissante épée, il est naturellement plus orienté sur l’archerie que sa disciple, qui jouissait de pouvoirs de téléportation bien utiles pour le corps à corps. On ne sentira pas pour autant un grand bouleversement dans son gameplay, et on s’attendait peut-être à quelque chose d’encore plus poussé sur le tir à l’arc, mais il reste un personnage agréable à manier.

Mais du côté de l’histoire de ce DLC, c’est la douche froide. L’intrigue se boucle en deux heures, maximum, avec une absence de mise en scène notable. En dehors du nouveau biome, pas si dépaysant que cela, on sentirait presque que le tout a été bricolé à la va-vite, avec des scènes de dialogues parfois très en deçà techniquement de ce que pouvait proposer le jeu initial.

Il y avait pourtant de quoi proposer une intrigue sympathique, notamment avec l’ambiance qui se dégage de cette fin du monde, avec un vieil Hawkeye bourré de remords. Mais ce DLC ne fait qu’effleurer cet aspect, et Hawkeye n’a droit à aucune autre interaction avec le reste du casting. Même Kate est à peine mise en avant, c’est dire.

Le DLC de cette dernière était bien plus généreux à ce niveau, et semblait clairement plus travaillé que Futur imparfait. On aurait certainement été plus clément envers ce DLC s’il était sorti en 2020 comme prévu, quelques semaines après le jeu, mais 7 mois après, la pilule est dure à avaler.

Du côté du boss, il y a aussi de quoi être déçu, puisque Maestro n’est finalement que Hulk affublé d’une barbe, avec un moveset similaire au sien et celui d’Abomination. Le combat reste sympathique, mais pas de quoi nous faire ressentir quoi que ce soit qu’on aurait pas vu auparavant.

Que tirer de ce « nouveau départ » pour Marvel’s Avengers ? On est certes ravis de voir que le jeu se porte bien sur next-gen, avec des versions nettement plus confortables, mais ce nouveau contenu n’est clairement pas à la hauteur de ce que les fans attendaient, surtout après 4 mois sans grosse nouveauté. Oui, 4 mois pour ça, il y a de quoi se poser des questions sur la suite, même si le Wakanda et Black Panther nous donnent envie d’y croire. Malgré une feuille de route qui promet quelques ajouts, Futur imparfait ne rassure pas totalement, et on espère que les contenus à venir seront un peu plus consistants.